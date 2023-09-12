***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz "Barbaros Mahallesi, Akzambak Sokak, N 3A Uphill Towers B-Blok Kat:15 D:89 Batı Ataşehir | İSTANBUL'' adresinde faaliyette bulunan "Ataşehir İrtibat Bürosu" adresi "Koşuyolu Mahallesi Cevat Paşa Sokak N19 Kadıköy/İSTANBUL" adresine nakledilmiş ve unvanı "Kadıköy İrtibat Bürosu" olarak değiştirilmiştir.Kamunun bilgisine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194078BIST