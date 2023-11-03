***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar10.05.2023 tarihli özel durum açıklamamız ile sermayesinin %100'üne sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız "Vesta Menkul Değerler A.Ş."nin tüm faaliyet izinlerinin iptali için talepte bulunarak faaliyetlerinden Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin kuracağı yeni bir aracı kurum lehine çekilmesi hususunda ön sözleşme imzalandığı kamuoyuna duyurulmuştu.Gelinen aşamada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun 02/11/2023 tarih ve 2023/67 sayılı Bülteni ile Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ünvanlı bir aracı kurum kuruluşuna izin verilmesi başvurusunun olumlu karşılanmasına karar verildiği kamuya açıklanmıştır. İşbu özel durum açıklaması tarihi itibarıyla hali hazırda Şirketimizin bağlı ortaklığına yapılmış resmi bir bildirim bulunmamaktadır.İşlemin tamamlanması sözleşmelerdeki düzenleyici otoritelerin onaylarının alınması dâhil kapanış koşullarının gerçekleşmesine bağlı olup, işlemlerin 2023 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. II-15.1 sayılı Tebliğ'in 23'üncü maddesinin 7'nci fıkrasında gerekli olması halinde gelişmeler hakkında ayrıca özel durum açıklaması yapılacaktır.Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214003BIST