***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.02.2024 20:07
***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 09.02.2024 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun (III-39.1) sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkındaki Tebliğ'in 15'inci maddesi ve (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.7'nci maddesinde belirtilen usul ve esaslar kapsamında Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Murat Tükel'in 09.02.2024 (bugün) tarihinde görevinden ayrılması nedeniyle boşalan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Özgür Altan'ın yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere atanmasına toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248651
BIST
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18:059.046
En Düşük
|Değişim
|: 1,07%
|| 96,18
|Açılış
|: 8.993
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|Önceki Kapanış
|: 8.950
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8.943
En Yüksek
9.046
18:0530,6957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1046
|Açılış
|: 30,7200
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|Önceki Kapanış
|: 30,6600
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30,6965
En Düşük
30,4425
18:0533,1392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0888
|Açılış
|: 33,1000
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|Önceki Kapanış
|: 32,9200
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33,1805
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32,8933
18:051.996,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
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|Açılış
|: 1.997,04
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|Önceki Kapanış
|: 1.999,65
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2.009,80
En Düşük
1.982,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOFER
|53,35
|481.167.353
|% 10,00
|
|KFEIN
|141,90
|140.846.784
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,45
|97.255.906
|% 10,00
|
|BNTAS
|12,43
|205.010.273
|% 10,00
|
|TUCLK
|13,75
|292.138.795
|% 10,00
|
|KRGYO
|28,66
|579.880.489
|% -9,99
|
|AVHOL
|56,15
|185.894.082
|% -9,94
|
|MARKA
|81,15
|36.025.959
|% -8,72
|
|TETMT
|6.952,50
|22.207.703
|% -7,30
|
|YGGYO
|43,22
|31.672.212
|% -5,67
|
|THYAO
|294,75
|10.713.229.542
|% 2,79
|
|EREGL
|46,36
|5.619.688.775
|% 1,93
|
|GUBRF
|163,60
|5.418.882.181
|% 3,54
|
|ASELS
|52,10
|4.408.347.569
|% 1,46
|
|KOZAL
|22,14
|4.368.538.515
|% 4,34
|
|EKGYO
|10,49
|3.691.890.149
|% 1,65
|
|TSPOR
|1,79
|566.999.050
|% 5,29
|
|QUAGR
|4,28
|1.142.285.446
|% 2,88
|
|KOZAL
|22,14
|4.368.538.515
|% 4,34
|
|YKBNK
|22,76
|3.909.767.252
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6712
|30,6841
|% 0,30
|
|Euro
|33,1011
|33,1398
|% 0,27
|
|Sterlin
|38,6571
|38,8510
|% 0,45
|
|Frank
|34,9342
|35,1446
|% 0,20
|
|Riyal
|8,1578
|8,1987
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,56
|22,58
|% 0,66
|
|Platin
|875,99
|877,80
|% 0,66
|
|Paladyum
|866,69
|871,10
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,00
|82,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.025,26
|2.025,52
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GEDZA
Yüzde 7.51 oranında artışla 25.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 298, 172 adet işlem
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17:57ARZUM
Yüzde 9.97 oranında artışla 47.20 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 209, 754 adet işlem
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17:56FORMT
Yüzde 6.08 oranında artışla 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 138, 727 adet işlem
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 72, 17 artarak (% 0.76 ) 9, 560
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17:55
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, DOFER, BNTAS