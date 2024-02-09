***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 09.02.2024 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun (III-39.1) sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkındaki Tebliğ'in 15'inci maddesi ve (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.7'nci maddesinde belirtilen usul ve esaslar kapsamında Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Murat Tükel'in 09.02.2024 (bugün) tarihinde görevinden ayrılması nedeniyle boşalan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Özgür Altan'ın yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere atanmasına toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248651BIST