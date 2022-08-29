***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTERA52318 ISIN Kodlu nominal 25.000.000TL. tutarındaki tahvilin birinci kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon ÖdemesiDüzeltme Nedeni birinci kupon ödemesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 125.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 07.10.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 25.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 25.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş TAKASBANKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 29.05.2023Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı Türü DeğişkenDeğişken Faiz Referansı OTHREk Getiri 4Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTERA52318Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.10.2021Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 30.05.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 30.05.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 30.05.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 29.08.2022 26.08.2022 29.08.2022 7,166 28,7428 31,9953 1.791.502,68 Evet2 28.11.2022 25.11.2022 28.11.2022 4,4942 18,0263 19,2831 873.556,273 27.02.2023 24.02.2023 27.02.20234 29.05.2023 26.05.2023 29.05.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.05.2023 26.05.2023 29.05.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR EURASIA RATING BB 02.11.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayırİhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRFTERA52318 ISIN kodlu tahvilin birinci Kupon Ödeme Tarihi: 29.Ağustos.2022 olup kupon ödemesi gerçekleşmiştir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058894BIST