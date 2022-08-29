***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.08.2022 16:39
***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTERA52318 ISIN Kodlu nominal 25.000.000TL. tutarındaki tahvilin birinci kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni birinci kupon ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.06.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 125.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 07.10.2021
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 25.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 25.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş TAKASBANK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.05.2023
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı OTHR
Ek Getiri 4
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTERA52318
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.10.2021
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 30.05.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.05.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 30.05.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 29.08.2022 26.08.2022 29.08.2022 7,166 28,7428 31,9953 1.791.502,68 Evet
2 28.11.2022 25.11.2022 28.11.2022 4,4942 18,0263 19,2831 873.556,27
3 27.02.2023 24.02.2023 27.02.2023
4 29.05.2023 26.05.2023 29.05.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.05.2023 26.05.2023 29.05.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR EURASIA RATING BB 02.11.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRFTERA52318 ISIN kodlu tahvilin birinci Kupon Ödeme Tarihi: 29.Ağustos.2022 olup kupon ödemesi gerçekleşmiştir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058894
BIST