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***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.10.2022 09:53
***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bil


***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 91 gün vadeli 10.000.000 TL nominal değerli bono ihracı hakkında -Düzeltme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Düzeltme Nedeni Merkezi Saklamacı Kuruluş : Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olarak düzeltilmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.06.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 04.08.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 10.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 10.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.12.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 7,4795
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 30
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 33,5507
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTERAA2217
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 26.09.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
İhraç Fiyatı 0,93041
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 26.12.2022
Kayıt Tarihi 23.12.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.12.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.000.000
Döviz Cinsi TRY

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR EURASIA RATING BB 02.11.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
91 gün vadeli planlanan 10.000.000 TL nominal değerli özel sektör bonosunun tamamı, nitelikli yatırımcılara satış yapılarak, takası gerçekleştirilmiştir. Borsa A.Ş. yönetim kurulunun karaı çerçevesinde Borsa Kesin Alım Satım Pazarında sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmeye başlayacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla,
Ek Açıklamalar
Düzeltmedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066537


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SEKFK 8,23 26.369.804 % 8,15  
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Frank 18,6934 18,8060 % 0,41  
Riyal 4,9273 4,9520 % 0,15  
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10:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.710 1.710 10,39  
Altın Gr. 1.020 1.020 6,53  
Cumhuriyet 6.685 6.786 62,00  
Tam 6.813 6.889 16,00  
Yarım 3.320 3.365 8,00  
Çeyrek 1.663 1.683 4,00  
Gümüş.Ons 20,97 21,00 0,28  
Gümüş Gr. 12,51 12,53 0,17  
B. Petrol 89,18 89,18 0,32  
Seans Raporu 10:55
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