***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 91 gün vadeli 10.000.000 TL nominal değerli bono ihracı hakkında -DüzeltmeYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıDüzeltme Nedeni Merkezi Saklamacı Kuruluş : Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olarak düzeltilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.06.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 04.08.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 10.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 10.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 26.12.2022Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 7,4795Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 30Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 33,5507Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTERAA2217Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliBorsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 26.09.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000İhraç Fiyatı 0,93041Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 26.12.2022Kayıt Tarihi 23.12.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.12.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.000.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR EURASIA RATING BB 02.11.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayırİhraca İlişkin Diğer Gelişmeler91 gün vadeli planlanan 10.000.000 TL nominal değerli özel sektör bonosunun tamamı, nitelikli yatırımcılara satış yapılarak, takası gerçekleştirilmiştir. Borsa A.Ş. yönetim kurulunun karaı çerçevesinde Borsa Kesin Alım Satım Pazarında sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmeye başlayacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla,Ek AçıklamalarDüzeltmedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066537BIST