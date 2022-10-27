***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSTERAE2317 ısın kodlu 20.000.000.- TL bononun üçüncü kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon Oranı BelirlenmesiDüzeltme Nedeni Faiz kupon oranı belirlenmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 125.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 07.10.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 20.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 20.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 27.10.2023Vade (Gün Sayısı) 546Faiz Oranı Türü DeğişkenDeğişken Faiz Referansı TREAEk Getiri 2,50Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSTERAE2317Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.10.2021Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 28.04.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 29.04.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 29.04.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 6Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 29.07.2022 28.07.2022 29.07.2022 5,6388 22,6172 24,6109 1.127.763 Evet2 28.10.2022 27.10.2022 28.10.2022 5,7316 22,9896 25,0506 1.146.3283 27.01.2023 26.01.2023 27.01.2023 4,1678 16,7168 17,7953 833.5504 28.04.2023 27.04.2023 28.04.20235 28.07.2023 27.07.2023 28.07.20236 27.10.2023 26.10.2023 27.10.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.10.2023 26.10.2023 27.10.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR EURASİA RATİNG BB 02.11.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayırİhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: TRSTERAE2317 Kupon Ödeme Tarihi:28 Ekim 2022 Kupon Faiz Oranı:% 5,7316 Kupon Ödeme Tutarı: 1.146.328.-TL Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu:2Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen tahvilin, 28/10/2022 tarihinde yapılacak olan üçüncü kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı % 4,1678 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074824BIST