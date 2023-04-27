***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.03.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Mevcut Sermaye (TL) 52.500.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 157.500.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRETERA00021 3.750.000 1.630.240,580 43,47308 5.869.759,420 156,52691 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETERA00021 NâmaB Grubu, TERA, TRETERA00013 48.750.000 21.193.127,570 43,47308 76.306.872,430 156,52691 B Grubu B Grubu, TERA, TRETERA00013 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 52.500.000 22.823.368,150 43,47308 82.176.631,850 156,52691İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 2.331.865,14Geçmiş Yıl Karları (TL) 20.491.503,01Ek Açıklamalar21/03/2023 tarih 18 nolu Yönetim Kurulu Kararına ve 14.04.2023 tarihli Genel Kurul Kararı gereği1. Şirketimizin mevcut 52.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 20.491.503,02 TL'si Olağanüstü Yedeklerden, 2.331.865,14 TL'si Emisyon Priminden, 26.135.718,69 TL'si 2021 Yılı Karından, 56.040.913,16 TL'si de 2022 karından olmak üzere toplam 105.000.000 TL artırılarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6'ncı maddesinin 6'ncı fıkrası hükmü uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere 150.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının aşılarak, 157.500.000 TL'ye yükseltilmesine, ve Şirket sermayesinin %200 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, 7.500.000 TL nominal değerli 7.500.000 adet (A) grubu ve 97.500.000 TL nominal değerli 97.500.000 adet (B) grubu payların, pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında bedelsiz olarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına kararı doğrultusunda 27.04.2023 (bugün) tarihinde İhraç Belgesi'nin onaylanması ve esas sözleşmesinin ilgili maddesinin tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142147BIST