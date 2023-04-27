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***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.04.2023 19:00
***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.03.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 52.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 157.500.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETERA00021 3.750.000 1.630.240,580 43,47308 5.869.759,420 156,52691 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETERA00021 Nâma
B Grubu, TERA, TRETERA00013 48.750.000 21.193.127,570 43,47308 76.306.872,430 156,52691 B Grubu B Grubu, TERA, TRETERA00013 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 52.500.000 22.823.368,150 43,47308 82.176.631,850 156,52691

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 2.331.865,14
Geçmiş Yıl Karları (TL) 20.491.503,01


Ek Açıklamalar
21/03/2023 tarih 18 nolu Yönetim Kurulu Kararına ve 14.04.2023 tarihli Genel Kurul Kararı gereği
1. Şirketimizin mevcut 52.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 20.491.503,02 TL'si Olağanüstü Yedeklerden, 2.331.865,14 TL'si Emisyon Priminden, 26.135.718,69 TL'si 2021 Yılı Karından, 56.040.913,16 TL'si de 2022 karından olmak üzere toplam 105.000.000 TL artırılarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6'ncı maddesinin 6'ncı fıkrası hükmü uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere 150.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının aşılarak, 157.500.000 TL'ye yükseltilmesine, ve Şirket sermayesinin %200 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, 7.500.000 TL nominal değerli 7.500.000 adet (A) grubu ve 97.500.000 TL nominal değerli 97.500.000 adet (B) grubu payların, pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında bedelsiz olarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına kararı doğrultusunda 27.04.2023 (bugün) tarihinde İhraç Belgesi'nin onaylanması ve esas sözleşmesinin ilgili maddesinin tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142147


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