***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.10.2022 13:57
***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
OĞUZ TEZMEN YÖNETİM KUR.BŞK.
EMRE TEZMEN YÖNETİM KUR.BŞK.VEKİLİ
GÜL AYŞE ÇOLAK YÖNETİM KUR.ÜYESİ
EMİR MÜNİR SARPYENER GENEL MÜDÜR
HAKAN SÖNMEZ GENEL MÜDÜR YRD.
ETHEM UMUT BEYTORUN
RÜYA AKBULUT
ÜMİT SİNCANLI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074607
BIST
14:073.943
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -33,08
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
14:0718,6108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0029
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
14:0718,7179
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0525
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,6721
14:07993,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,65
|Açılış
|: 993,77
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
992,60
BIST En Aktif Hisseler14:05
|AYES
|45,12
|1.017.446
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|641.226
|% 10,00
|
|DOBUR
|55,05
|17.802.005
|% 9,99
|
|VERUS
|81,70
|61.153.765
|% 9,96
|
|MTRYO
|2,76
|3.090.447
|% 9,96
|
|AGYO
|6,78
|6.615.978
|% -9,96
|
|KERVN
|0,59
|1.959.455
|% -9,23
|
|KENT
|190,00
|2.745.350
|% -7,77
|
|OZRDN
|14,56
|39.686.838
|% -7,56
|
|VKING
|10,40
|3.592.711
|% -6,98
|
|THYAO
|98,85
|6.158.887.850
|% 0,05
|
|AKBNK
|15,40
|2.310.020.691
|% -2,41
|
|SISE
|33,54
|1.792.028.839
|% -1,35
|
|EREGL
|30,20
|1.649.294.749
|% -1,95
|
|PETKM
|13,85
|1.590.704.719
|% 3,59
|
|TSKB
|3,09
|783.716.246
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,50
|1.122.504.949
|% -1,53
|
|SKBNK
|2,11
|327.569.706
|% 1,44
|
|AKBNK
|15,40
|2.310.020.691
|% -2,41
|
|ISCTR
|9,54
|1.263.101.460
|% -1,95
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6046
|18,6107
|% 0,02
|
|Euro
|18,7047
|18,7179
|% -0,28
|
|Sterlin
|21,4577
|21,5653
|% -0,49
|
|Frank
|18,7266
|18,8394
|% -0,26
|
|Riyal
|4,9376
|4,9623
|% 0,11
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|-2,92
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-1,67
|
|Cumhuriyet
|6.654
|6.754
|-28,00
|
|Tam
|6.685
|6.740
|-28,00
|
|Yarım
|3.258
|3.295
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.647
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,37
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|-0,12
|
|B. Petrol
|94,25
|94,25
|0,46
|