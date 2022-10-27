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***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.10.2022 13:57
***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
OĞUZ TEZMEN YÖNETİM KUR.BŞK.
EMRE TEZMEN YÖNETİM KUR.BŞK.VEKİLİ
GÜL AYŞE ÇOLAK YÖNETİM KUR.ÜYESİ
EMİR MÜNİR SARPYENER GENEL MÜDÜR
HAKAN SÖNMEZ GENEL MÜDÜR YRD.
ETHEM UMUT BEYTORUN
RÜYA AKBULUT
ÜMİT SİNCANLI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074607


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  -0,83% |  -33,08
Açılış :  3.978  
Önceki Kapanış :  3.976  
En Yüksek
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYES 45,12 1.017.446 % 10,00  
EKIZ 14,30 641.226 % 10,00  
DOBUR 55,05 17.802.005 % 9,99  
VERUS 81,70 61.153.765 % 9,96  
MTRYO 2,76 3.090.447 % 9,96  
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14:05 Alış Satış %  
Dolar 18,6046 18,6107 % 0,02  
Euro 18,7047 18,7179 % -0,28  
Sterlin 21,4577 21,5653 % -0,49  
Frank 18,7266 18,8394 % -0,26  
Riyal 4,9376 4,9623 % 0,11  
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14:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.662 1.662 -2,92  
Altın Gr. 994 994 -1,67  
Cumhuriyet 6.654 6.754 -28,00  
Tam 6.685 6.740 -28,00  
Yarım 3.258 3.295 -11,00  
Çeyrek 1.634 1.647 -9,00  
Gümüş.Ons 19,34 19,37 -0,23  
Gümüş Gr. 11,58 11,60 -0,12  
B. Petrol 94,25 94,25 0,46  
Seans Raporu 14:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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