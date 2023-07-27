***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiTera Portföy Yönetimi A.Ş. Şirketin ana sözleşmesinde belirtilen sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak 35000000 35000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkVesta Menkul Değerler A.Ş. Şirketin ana sözleşmesinde belirtilen sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak 50000000 50000000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175847BIST