***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.07.2023 17:16
***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Şirketin ana sözleşmesinde belirtilen sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak 35000000 35000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Vesta Menkul Değerler A.Ş. Şirketin ana sözleşmesinde belirtilen sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak 50000000 50000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175847
BIST
'
18:056.856
En Düşük
|Değişim
|: 1,66%
|| 112,25
|Açılış
|: 6.799
|
|Önceki Kapanış
|: 6.744
|
6.766
En Yüksek
6.856
18:0526,9553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0483
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0700
|
27,0437
En Düşük
26,8361
18:0529,6668
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,1867
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0773
En Düşük
29,6027
18:051.685,07
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -21,54
|Açılış
|: 1.684,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.706,61
|
1.717,92
En Düşük
1.682,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CVKMD
|255,20
|818.686.518
|% 10,00
|
|TUKAS
|9,57
|519.892.693
|% 10,00
|
|PASEU
|54,45
|611.728.209
|% 10,00
|
|GLBMD
|19,80
|21.892.971
|% 10,00
|
|KTSKR
|66,55
|122.284.300
|% 10,00
|
|PENTA
|27,18
|1.001.671.978
|% -10,00
|
|AVHOL
|143,20
|10.249.515
|% -9,99
|
|EUKYO
|7,75
|2.490.322
|% -8,07
|
|EUYO
|12,14
|23.590.797
|% -7,33
|
|ATAGY
|8,09
|39.622.180
|% -5,05
|
|KOZAL
|27,56
|10.798.318.847
|% -1,71
|
|THYAO
|228,50
|9.391.208.411
|% 1,96
|
|YKBNK
|13,19
|7.847.386.862
|% 3,61
|
|KOZAA
|59,20
|6.947.364.192
|% -2,47
|
|CANTE
|18,70
|5.975.927.543
|% 6,01
|
|YKBNK
|13,19
|7.847.386.862
|% 3,61
|
|EKGYO
|8,47
|3.394.910.068
|% 1,80
|
|KOZAL
|27,56
|10.798.318.847
|% -1,71
|
|CANTE
|18,70
|5.975.927.543
|% 6,01
|
|ISCTR
|14,37
|3.563.265.827
|% 2,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9285
|26,9812
|% 0,28
|
|Euro
|29,6593
|29,6780
|% -0,59
|
|Sterlin
|34,5554
|34,7287
|% -0,49
|
|Frank
|30,8982
|31,0843
|% -0,78
|
|Riyal
|7,1598
|7,1957
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|-25,69
|
|Altın Gr.
|1.684
|1.685
|-21,86
|
|Cumhuriyet
|11.271
|11.442
|-107,00
|
|Tam
|11.011
|11.128
|-127,00
|
|Yarım
|5.497
|5.590
|-64,00
|
|Çeyrek
|2.757
|2.795
|-32,00
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,23
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|20,96
|20,98
|-0,61
|
|B. Petrol
|83,58
|83,58
|1,02
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ALKA
Yüzde 4.89 oranında artışla 30.48 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 338, 874 adet işlem
-
17:58LIDFA
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.54 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 993, 780 adet işlem
-
17:57GLCVY
Yüzde 5.46 oranında artışla 29.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 653, 767 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 6, 846 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 51 üstünde . İşlem hacmi 132, 609.00 milyon TL de
-
17:56OZGYO
Yüzde 6.49 oranında artışla 4.92 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 113, 017 adet işlem