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***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.02.2024 20:33
***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
EMRE TEZMEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist 14.04.2023 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Evet 28.62 A-B Bağımsız Üye Değil Hayır
GÜL AYŞE ÇOLAK Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekonomist 14.04.2023 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Evet 8.52 A-B Bağımsız Üye Değil Hayır
EMİR MÜNİR SARPYENER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 14.04.2023 İcrada Görevli Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
KADİR BOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 14.04.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138933 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
ÖZGÜR ALTAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 09.02.2024 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248651 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248655


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