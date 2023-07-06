***TRA* *VST* *TERA* *SKP*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.07.2023 19:37
***TRA******VST******TERA******SKP*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [SKP, VST]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermayesinin tamamına sahip olduğumuz bağlı ortaklıklarımız
Vesta Menkul Değerler A.Ş.'nin 17.540.874 TL (OnyedimilyonbeşyüzkırkbinsekizyüzyetmişdörtTürkLirası) tutarındaki sermayesinin 50.000.000 TL'ye (EllimilyonTürkLirası) artırılmasına karar verilmiş olup, 32.459.126TL (OtuzikimilyondörtyüzellidokuzbinyüzyirmialtıTürkLirası) tutarındaki nakden ödeme 05.07.2023 tarihinde ve
Tera Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 11.197.966 TL (OnbirmilyonyüzdoksanyedibindokuzyüzaltmışaltıTürkLirası) tutarındaki sermayesinin 35.000.000 TL'ye (OtuzbeşmilyonTürkLirası) artırılmasına karar verilmiş olup, 23.802.034 TL (YirmiüçmilyonsekizyüzikibinotuzdörtTürkLirası) tutarındaki nakden ödeme 05.07.2023 tarihinde
gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166628
BIST