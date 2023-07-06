***TRA* *VST* *TERA* *SKP*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRA******VST******TERA******SKP*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [SKP, VST]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermayesinin tamamına sahip olduğumuz bağlı ortaklıklarımızVesta Menkul Değerler A.Ş.'nin 17.540.874 TL (OnyedimilyonbeşyüzkırkbinsekizyüzyetmişdörtTürkLirası) tutarındaki sermayesinin 50.000.000 TL'ye (EllimilyonTürkLirası) artırılmasına karar verilmiş olup, 32.459.126TL (OtuzikimilyondörtyüzellidokuzbinyüzyirmialtıTürkLirası) tutarındaki nakden ödeme 05.07.2023 tarihinde veTera Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 11.197.966 TL (OnbirmilyonyüzdoksanyedibindokuzyüzaltmışaltıTürkLirası) tutarındaki sermayesinin 35.000.000 TL'ye (OtuzbeşmilyonTürkLirası) artırılmasına karar verilmiş olup, 23.802.034 TL (YirmiüçmilyonsekizyüzikibinotuzdörtTürkLirası) tutarındaki nakden ödeme 05.07.2023 tarihindegerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166628BIST