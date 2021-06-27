***TRAKAPTEST01* *KAPTESTAS001*** KAP TEST A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***TRAKAPTEST01******KAPTESTAS001*** KAP TEST A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarTest amacıyla gönderilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944342BIST