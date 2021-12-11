***TRAKAPTEST01* *KAPTESTAS001*** KAP TEST A.Ş.( Genel Açıklama









***TRAKAPTEST01******KAPTESTAS001*** KAP TEST A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTest amacı ile gönderilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982803BIST