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***TRAKAPTEST01* *KAPTESTAS001*** KAP TEST A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.04.2021 12:30



***TRAKAPTEST01******KAPTESTAS001*** KAP TEST A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi TEST TEST
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 24.04.2021
Genel Kurul Tarihi 22.04.2021
Genel Kurul Saati 17:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir AYDIN
İlçe KÖŞK
Adres deneme

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - Denetçi raporlarının okunması.
4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
6 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
7 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
8 - Denetçinin seçimi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930765


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TAVHL 18,02 128.510.844 % 0,00  
SEYKM 18,96 29.200.434 % 0,00  
YGYO 1,07 10.102.638 % 0,00  
NTHOL 5,03 84.740.616 % 0,00  
NUHCM 52,45 15.320.037 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,3766 8,3793 % 0,89  
Euro 10,1486 10,1895 % 2,06  
Sterlin 11,5885 11,6466 % 1,11  
Frank 9,1293 9,1843 % 1,20  
Riyal 2,2263 2,2375 % 0,82  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.777 -6,81  
Altın Gr. 479 479 2,10  
Cumhuriyet 3.144 3.192 37,00  
Tam 3.123 3.204 31,80  
Yarım 1.509 1.550 15,38  
Çeyrek 757 775 7,69  
Gümüş.Ons 26,00 26,03 -0,13  
Gümüş Gr. 7,01 7,01 0,02  
B. Petrol 66,07 66,07 0,67  
Seans Raporu 18:05
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