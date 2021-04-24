***TRAKAPTEST01* *KAPTESTAS001*** KAP TEST A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.04.2021 12:30
***TRAKAPTEST01******KAPTESTAS001*** KAP TEST A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi TEST TEST
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 24.04.2021
Genel Kurul Tarihi 22.04.2021
Genel Kurul Saati 17:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir AYDIN
İlçe KÖŞK
Adres deneme
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - Denetçi raporlarının okunması.
4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
6 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
7 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
8 - Denetçinin seçimi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930765
BIST
18:051.345
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 14,67
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.346
En Düşük
1.309
18:058,3793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0737
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,4057
En Düşük
8,3007
18:0510,1895
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 0,2053
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,1895
En Düşük
9,9642
18:05478,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,99
|Açılış
|: 478,62
|
|Önceki Kapanış
|: 476,52
|
483,37
En Düşük
476,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TAVHL
|18,02
|128.510.844
|% 0,00
|
|SEYKM
|18,96
|29.200.434
|% 0,00
|
|YGYO
|1,07
|10.102.638
|% 0,00
|
|NTHOL
|5,03
|84.740.616
|% 0,00
|
|NUHCM
|52,45
|15.320.037
|% 0,00
|
|TAVHL
|18,02
|128.510.844
|% 0,00
|
|SEYKM
|18,96
|29.200.434
|% 0,00
|
|YGYO
|1,07
|10.102.638
|% 0,00
|
|NTHOL
|5,03
|84.740.616
|% 0,00
|
|NUHCM
|52,45
|15.320.037
|% 0,00
|
|GARAN
|7,07
|1.598.830.754
|% 0,00
|
|EREGL
|17,99
|984.265.942
|% 0,00
|
|KOZAL
|107,80
|833.981.780
|% 0,00
|
|THYAO
|11,27
|617.850.885
|% 0,00
|
|GWIND
|5,56
|610.329.004
|% 0,00
|
|GARAN
|7,07
|1.598.830.754
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,08
|374.605.006
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,80
|309.614.700
|% 0,00
|
|TSKB
|1,21
|148.199.467
|% 0,00
|
|GWIND
|5,56
|610.329.004
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3766
|8,3793
|% 0,89
|
|Euro
|10,1486
|10,1895
|% 2,06
|
|Sterlin
|11,5885
|11,6466
|% 1,11
|
|Frank
|9,1293
|9,1843
|% 1,20
|
|Riyal
|2,2263
|2,2375
|% 0,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-6,81
|
|Altın Gr.
|479
|479
|2,10
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,01
|7,01
|0,02
|
|B. Petrol
|66,07
|66,07
|0,67
|