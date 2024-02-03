Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TRAKAPTEST01* *KAPTESTAS001*** KAP TEST A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.02.2024 09:51
***TRAKAPTEST01* *KAPTESTAS001*** KAP TEST A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***TRAKAPTEST01******KAPTESTAS001*** KAP TEST A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi TEST TEST TEST
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni TEST

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 24.04.2021
Genel Kurul Tarihi 22.04.2021
Genel Kurul Saati 17:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres deneme

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - Denetçi raporlarının okunması.
4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
6 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
7 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
8 - Denetçinin seçimi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Birleşme
Bölünme
Devrolma
Diğer Pay İhracı/İptali
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Diğer Nakit Ödeme
Kar Payı Avansı Ödemesi

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları TEST TEST TEST


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Sermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildi
Birleşme Kabul edildi
Bölünme Kabul edildi
Devrolma Kabul edildi
Diğer Nakit Ödeme Kabul edildi
Diğer Pay İhracı/İptali Kabul edildi
Kar Payı Avansı Ödemesi Yönetim Kuruluna Yetki Verildi





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246577


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:058.666
Değişim :  0,23% |  19,56
Açılış :  8.712  
Önceki Kapanış :  8.646  
En Düşük
8.622 En Yüksek
8.763
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBIR 110,00 7.248.427 % 10,00  
EGEEN 12.747,50 888.158.313 % 9,99  
BALAT 24,92 6.151.052 % 9,97  
BAYRK 46,10 74.612.849 % 9,97  
REEDR 31,34 2.442.556.030 % 9,96  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,4854 30,4907 % 0,52  
Euro 32,9256 32,9497 % -0,33  
Sterlin 38,4093 38,6020 % -0,37  
Frank 35,0480 35,2592 % -0,49  
Riyal 8,1101 8,1508 % 0,51  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,65 22,68 % 0,66  
Platin 894,90 896,77 % 0,66  
Paladyum 948,91 951,99 % 0,66  
Brent Pet. 77,16 77,16 % 0,66  
Altın Ons 2.035,98 2.036,31 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru