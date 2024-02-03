***TRAKAPTEST01* *KAPTESTAS001*** KAP TEST A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.02.2024 09:51
***TRAKAPTEST01******KAPTESTAS001*** KAP TEST A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi TEST TEST TEST
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni TEST
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 24.04.2021
Genel Kurul Tarihi 22.04.2021
Genel Kurul Saati 17:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres deneme
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - Denetçi raporlarının okunması.
4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
6 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
7 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
8 - Denetçinin seçimi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Birleşme
Bölünme
Devrolma
Diğer Pay İhracı/İptali
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Diğer Nakit Ödeme
Kar Payı Avansı Ödemesi
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları TEST TEST TEST
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Sermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildi
Birleşme Kabul edildi
Bölünme Kabul edildi
Devrolma Kabul edildi
Diğer Nakit Ödeme Kabul edildi
Diğer Pay İhracı/İptali Kabul edildi
Kar Payı Avansı Ödemesi Yönetim Kuruluna Yetki Verildi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246577
BIST