***TRAKAPTEST01* *KAPTESTAS001*** KAP TEST A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TRAKAPTEST01******KAPTESTAS001*** KAP TEST A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi TEST TEST TESTYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni TESTGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 24.04.2021Genel Kurul Tarihi 22.04.2021Genel Kurul Saati 17:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.04.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres denemeGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.3 - Denetçi raporlarının okunması.4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.6 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.7 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.8 - Denetçinin seçimi.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımBirleşmeBölünmeDevrolmaDiğer Pay İhracı/İptaliSermaye Artırımı/AzaltımıDiğer Nakit ÖdemeKar Payı Avansı ÖdemesiGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları TEST TEST TESTHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüSermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildiBirleşme Kabul edildiBölünme Kabul edildiDevrolma Kabul edildiDiğer Nakit Ödeme Kabul edildiDiğer Pay İhracı/İptali Kabul edildiKar Payı Avansı Ödemesi Yönetim Kuruluna Yetki Verildihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246577BIST