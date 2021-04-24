***TRAKAPTEST01* *KAPTESTAS001*** KAP TEST A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.04.2021 12:24
***TRAKAPTEST01******KAPTESTAS001*** KAP TEST A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi TEST BİLDİRİMİDİR.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 2.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 4.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
WLKAP, TRAKAPPAS000 2.000.000 2.000.000,000 100,00000 1,00 Hamiline WLKAP(RÜÇHAN), TRRKAPPAS001
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 2.000.000 2.000.000,000 100,00000
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 27.04.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 13.05.2021
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 23.04.2021
Ödeme Tarihi 29.04.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 28.04.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930764
BIST