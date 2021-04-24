***TRAKAPTEST01* *KAPTESTAS001*** KAP TEST A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TRAKAPTEST01******KAPTESTAS001*** KAP TEST A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi TEST BİLDİRİMİDİR.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.04.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000Mevcut Sermaye (TL) 2.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 4.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)WLKAP, TRAKAPPAS000 2.000.000 2.000.000,000 100,00000 1,00 Hamiline WLKAP(RÜÇHAN), TRRKAPPAS001Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 2.000.000 2.000.000,000 100,00000Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 27.04.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 13.05.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 23.04.2021Ödeme Tarihi 29.04.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 28.04.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930764BIST