***TRATE* *AKDFA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
07.05.2020 12:47
***TRATE******AKDFA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [AKDFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/05/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akdeniz Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR BBB+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 ve görünümü durağan olarak teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843314
BIST
14:0698.985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 413,89
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
14:067,2458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0466
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,1808
14:067,8306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0563
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,7461
14:06394,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 3,77
|Açılış
|: 394,08
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
389,29
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.891.340
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|413.428
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|218.770
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|2.268.489
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|496.294
|% 10,00
|
|CASA
|15,62
|106.013
|% -8,12
|
|GEDIK
|21,14
|12.874.665
|% -7,52
|
|IZMDC
|10,05
|15.777.826
|% -5,63
|
|INFO
|5,76
|6.425.779
|% -4,79
|
|BALAT
|2,23
|106.585
|% -3,88
|
|KRDMD
|2,61
|1.004.840.645
|% 5,24
|
|GARAN
|8,05
|468.874.995
|% -0,25
|
|THYAO
|10,66
|444.167.123
|% 0,95
|
|PETUN
|22,12
|369.175.793
|% 9,94
|
|GUSGR
|3,14
|299.686.016
|% -1,57
|
|KRDMD
|2,61
|1.004.840.645
|% 5,24
|
|GUSGR
|3,14
|299.686.016
|% -1,57
|
|YKBNK
|2,12
|180.603.543
|% 0,47
|
|PETKM
|3,61
|272.790.696
|% 1,12
|
|DOHOL
|1,94
|121.390.547
|% 2,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9571
|9,0020
|% 1,11
|
|Frank
|7,4162
|7,4609
|% 0,81
|
|Riyal
|1,9285
|1,9382
|% 0,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|395
|395
|4,99
|
|Cumhuriyet
|2.530
|2.582
|33,10
|
|Tam
|2.604
|2.649
|33,90
|
|Yarım
|1.271
|1.295
|16,60
|
|Çeyrek
|634
|648
|8,30
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|0,06
|