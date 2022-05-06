***TRATE* *AKDFA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
06.05.2022 14:48
***TRATE******AKDFA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [AKDFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/05/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akdeniz Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR BBB+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 olarak teyit edilmiştir. Görünümü Negatif olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027232
BIST
14:502.455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -11,56
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.467
En Düşük
2.442
14:5014,9517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0907
|Açılış
|: 14,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
14,9517
En Düşük
14,8503
14:5015,8108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0987
|Açılış
|: 15,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8502
En Düşük
15,6090
14:50905,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 9,14
|Açılış
|: 905,85
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler14:50
|ALKA
|35,02
|51.141.852
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|15.739.238
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|87.157.329
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.502.180
|% 9,97
|
|DYOBY
|12,30
|73.940.637
|% 9,92
|
|PETUN
|24,38
|52.646.459
|% -8,28
|
|ODAS
|2,47
|408.432.195
|% -7,14
|
|TSPOR
|4,86
|125.332.874
|% -6,72
|
|SUMAS
|70,10
|448.968
|% -6,53
|
|ALCTL
|27,70
|24.815.264
|% -5,27
|
|SISE
|19,42
|3.924.356.830
|% 3,24
|
|THYAO
|42,34
|1.985.624.541
|% -0,80
|
|TUPRS
|252,50
|1.204.183.908
|% 2,94
|
|KOZAL
|185,20
|1.073.881.209
|% 4,22
|
|AKBNK
|8,70
|810.217.089
|% -0,91
|
|SISE
|19,42
|3.924.356.830
|% 3,24
|
|ODAS
|2,47
|408.432.195
|% -7,14
|
|YKBNK
|4,84
|651.437.778
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,67
|311.099.330
|% -1,48
|
|AKBNK
|8,70
|810.217.089
|% -0,91
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9461
|14,9517
|% 0,61
|
|Euro
|15,8008
|15,8108
|% 0,63
|
|Sterlin
|18,3923
|18,4845
|% 0,49
|
|Frank
|15,1113
|15,2024
|% 0,60
|
|Riyal
|3,9733
|3,9932
|% 0,62
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|6,74
|
|Altın Gr.
|905
|905
|8,18
|
|Cumhuriyet
|6.076
|6.168
|14,00
|
|Tam
|6.046
|6.200
|23,01
|
|Yarım
|2.922
|2.999
|11,13
|
|Çeyrek
|1.466
|1.500
|5,57
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,43
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,79
|0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,26
|
Seans Raporu
14:50
daha fazla
-
15:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 51 kaybederek (% -0.53 ) 2, 730
-
15:03ALCTL
Yüzde -5.27 oranında düşüşle 27.70 lira fiyatla işlem gören hissede 864, 466 adet işlem
-
15:02ODAS
Yüzde -7.14 oranında düşüşle 2.47 lira fiyatla işlem gören hissede 163, 093, 711 adet işlem
-
14:58XU100
Endeks 2, 457 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 37 altında . İşlem hacmi 22, 626.00 milyon TL de
-
14:58TSPOR
Yüzde -6.91 oranında düşüşle 4.85 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 402, 918 adet işlem