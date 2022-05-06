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***TRATE* *AKDFA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

06.05.2022 14:48
***TRATE* *AKDFA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***TRATE******AKDFA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler [AKDFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/05/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Akdeniz Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR BBB+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 olarak teyit edilmiştir. Görünümü Negatif olarak belirlenmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027232


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Tam 6.046 6.200 23,01  
Yarım 2.922 2.999 11,13  
Çeyrek 1.466 1.500 5,57  
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Gümüş Gr. 10,77 10,79 0,03  
B. Petrol 113 113 2,26  
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