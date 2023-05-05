***TRATE* *AKDFA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
05.05.2023 09:56
***TRATE******AKDFA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [AKDFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akdeniz Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR BBB+ ve Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 olarak teyit edilmiştir. Şirketin görünümü Negatif'ten Durağan'a alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147142
BIST
12:074.423
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -61,48
|Açılış
|: 4.481
|
|Önceki Kapanış
|: 4.484
|
4.496
En Düşük
4.415
12:0719,5014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0325
|Açılış
|: 20,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,5082
En Düşük
19,3665
12:0721,5218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0588
|Açılış
|: 22,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3700
|
21,5604
En Düşük
21,4054
12:071.278,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -6,58
|Açılış
|: 1.278,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284,94
|
1.286,76
En Düşük
1.276,67
BIST En Aktif Hisseler12:05
|HURGZ
|4,40
|2.861.932
|% 10,00
|
|ATSYH
|86,05
|673.599
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,06
|11.194.855
|% 9,94
|
|AVHOL
|23,70
|152.365.839
|% 9,93
|
|CANTE
|18,11
|62.761.557
|% 9,73
|
|GRTRK
|28,02
|934.269.007
|% -9,96
|
|PAMEL
|149,00
|51.020.258
|% -8,02
|
|GESAN
|51,65
|253.183.880
|% -7,60
|
|EUPWR
|71,85
|1.058.061.216
|% -7,59
|
|EMKEL
|5,96
|43.650.818
|% -7,45
|
|EUPWR
|71,85
|1.058.061.216
|% -7,59
|
|THYAO
|126,50
|967.056.760
|% -0,94
|
|GRTRK
|28,02
|934.269.007
|% -9,96
|
|ASTOR
|42,52
|717.212.202
|% -5,93
|
|KOZAL
|16,56
|546.213.110
|% -0,84
|
|EKGYO
|5,38
|271.869.302
|% -1,82
|
|YKBNK
|9,27
|392.111.830
|% -0,75
|
|ISCTR
|10,80
|409.625.381
|% 1,41
|
|KOZAL
|16,56
|546.213.110
|% -0,84
|
|GRTRK
|28,02
|934.269.007
|% -9,96
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4976
|19,5030
|% 0,18
|
|Euro
|21,5097
|21,5284
|% 0,30
|
|Sterlin
|24,5072
|24,6301
|% 0,32
|
|Frank
|21,7736
|21,9047
|% -0,64
|
|Riyal
|5,1847
|5,2107
|% 0,07
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.040
|2.040
|-10,06
|
|Altın Gr.
|1.279
|1.279
|-6,14
|
|Cumhuriyet
|9.141
|9.279
|-52,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.495
|4.573
|-56,00
|
|Çeyrek
|2.227
|2.273
|-35,00
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|16,22
|16,25
|-0,08
|
|B. Petrol
|73,70
|73,70
|1,20
|