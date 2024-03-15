***TRATE* *AKSFA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
15.03.2024 12:26
***TRATE******AKSFA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [AKSFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR BBB'den TR BBB+'ya yükseltilmiş, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu
TR A2 olarak teyit edilmiş ve Görünümü Durağan olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259099
BIST
'
12:478.894
En Düşük
|Değişim
|: 0,12%
|| 10,58
|Açılış
|: 8.902
|
|Önceki Kapanış
|: 8.884
|
8.853
En Yüksek
8.908
12:4732,2197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0901
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,7824
En Düşük
32,0319
12:4735,1610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0504
|Açılış
|: 35,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
35,6701
En Düşük
34,8755
12:472.245,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 10,87
|Açılış
|: 2.245,75
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,87
|
2.279,61
En Düşük
2.226,79
BIST En Aktif Hisseler12:47
|DOBUR
|196,10
|67.441.982
|% 9,98
|
|CMENT
|677,50
|4.336.000
|% 9,98
|
|ARTMS
|65,60
|233.869.165
|% 9,97
|
|PEGYO
|20,84
|62.750.935
|% 9,97
|
|CATES
|66,25
|261.977.880
|% 9,96
|
|FONET
|31,20
|41.301.593
|% -9,98
|
|AYES
|45,30
|133.726
|% -7,13
|
|DGATE
|48,22
|25.184.522
|% -6,73
|
|MMCAS
|13,53
|1.114.398
|% -6,11
|
|MTRKS
|78,80
|46.613.926
|% -5,74
|
|ASTOR
|102,00
|2.405.395.778
|% -3,04
|
|THYAO
|272,00
|2.338.830.886
|% 0,09
|
|EREGL
|44,76
|1.728.019.717
|% 0,95
|
|REEDR
|60,60
|1.650.998.971
|% 6,04
|
|OBAMS
|51,55
|1.270.927.507
|% 3,10
|
|ISCTR
|10,41
|671.839.896
|% 0,19
|
|ZOREN
|5,16
|215.272.402
|% 0,00
|
|EREGL
|44,76
|1.728.019.717
|% 0,95
|
|ADESE
|2,82
|108.703.964
|% 1,44
|
|EKGYO
|10,84
|397.739.768
|% -0,55
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2067
|32,2197
|% 0,28
|
|Euro
|35,1247
|35,1610
|% 0,14
|
|Sterlin
|41,2430
|41,4498
|% -0,18
|
|Frank
|36,6362
|36,8198
|% -0,07
|
|Riyal
|8,6328
|8,6761
|% -0,07
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,16
|25,19
|% 0,66
|
|Platin
|939,46
|941,54
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.095,82
|1.099,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,79
|84,79
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.171,94
|2.172,28
|% 0,66
|