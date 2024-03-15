***TRATE* *AKSFA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TRATE******AKSFA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [AKSFA]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAk Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR BBB'den TR BBB+'ya yükseltilmiş, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme NotuTR A2 olarak teyit edilmiş ve Görünümü Durağan olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259099BIST