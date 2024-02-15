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***TRATE* *ALM*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

15.02.2024 14:10
***TRATE* *ALM*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***TRATE******ALM*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler [ALM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23/12/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR BBB'den TR BBB+'ya yükseltilmiş, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 olarak teyit edilmiş ve Görünümü Durağan olarak belirlenmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249743


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ERCB 158,60 312.983.750 % 9,99  
BNTAS 14,09 95.495.713 % 9,99  
HUBVC 14,97 79.771.193 % 9,99  
NIBAS 24,00 105.637.484 % 9,99  
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Riyal 8,1719 8,2129 % -0,05  
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Gümüş ONS 22,78 22,80 % 0,66  
Platin 897,26 898,81 % 0,66  
Paladyum 953,66 958,47 % 0,66  
Brent Pet. 81,42 81,42 % 0,66  
Altın Ons 2.002,75 2.003,18 % 0,66  
Seans Raporu 16:50
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