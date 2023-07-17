***TRATE* *ALNUS*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
17.07.2023 13:20
***TRATE******ALNUS*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [ALNUS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14/04/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR BBB+ ve Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 olarak teyit edilmiş, Görünüm Durağan olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172640
BIST
'
15:236.593
En Düşük
|Değişim
|: 2,41%
|| 155,06
|Açılış
|: 6.502
|
|Önceki Kapanış
|: 6.438
|
6.477
En Yüksek
6.604
15:2326,3081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1828
|Açılış
|: 26,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2550
|
26,3214
En Düşük
25,9266
15:2329,5439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1693
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4500
|
29,7772
En Düşük
29,0843
15:231.654,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 11,41
|Açılış
|: 1.654,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,76
|
1.657,92
En Düşük
1.629,81
BIST En Aktif Hisseler15:23
|ERSU
|8,47
|38.355.319
|% 10,00
|
|INGRM
|634,70
|12.462.466
|% 10,00
|
|EUKYO
|8,25
|4.953.614
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,00
|3.323.760
|% 10,00
|
|CASA
|138,60
|2.022.460
|% 10,00
|
|OTTO
|200,40
|2.011.392
|% -9,97
|
|AVHOL
|124,00
|30.341.742
|% -9,95
|
|LUKSK
|58,75
|28.469.200
|% -9,68
|
|PRZMA
|26,00
|24.548.146
|% -7,74
|
|AYCES
|230,00
|57.781.560
|% -4,13
|
|THYAO
|218,40
|7.006.649.961
|% 2,30
|
|ASELS
|73,70
|6.321.622.720
|% 6,04
|
|SISE
|51,25
|4.271.086.780
|% 4,12
|
|YKBNK
|13,91
|3.777.406.608
|% 0,00
|
|SASA
|62,65
|3.186.216.580
|% 3,04
|
|EKGYO
|8,36
|2.540.967.729
|% 1,46
|
|YKBNK
|13,91
|3.777.406.608
|% 0,00
|
|ZOREN
|3,68
|765.094.948
|% 1,94
|
|ISCTR
|14,68
|2.085.245.535
|% 1,31
|
|SKBNK
|2,88
|341.504.149
|% 1,05
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,3022
|26,3081
|% 0,70
|
|Euro
|29,5362
|29,5439
|% 0,58
|
|Sterlin
|34,3020
|34,4740
|% 0,61
|
|Frank
|30,4862
|30,6699
|% 0,97
|
|Riyal
|6,9920
|7,0271
|% 0,70
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.959
|2,98
|
|Altın Gr.
|1.656
|1.656
|13,40
|
|Cumhuriyet
|11.043
|11.210
|75,00
|
|Tam
|10.682
|10.883
|100,00
|
|Yarım
|5.341
|5.467
|50,00
|
|Çeyrek
|2.679
|2.733
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,84
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|21,01
|21,04
|0,07
|
|B. Petrol
|78,95
|78,95
|-0,92
|
Seans Raporu
15:23
daha fazla
-
15:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 164, 55 artarak (% 2.32 ) 7, 252
-
15:38XU100
Endeks 6, 592 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 4 üstünde . İşlem hacmi 87, 948.00 milyon TL de
-
15:38BRYAT
Yüzde 6.82 oranında artışla 1, 725.20 lira fiyatla işlem gören hissede 269, 748 adet işlem
-
15:37PETUN
Yüzde 9.95 oranında artışla 67.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 027, 955 adet işlem
-
15:36MRGYO
Yüzde 7.88 oranında artışla 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 916, 637 adet işlem