***TRATE* *ALVES*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TRATE******ALVES*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [ALVES]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07/08/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAlves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Turkrating arasında 27 Aralık 2022 tarihinde imzalanan derecelendirme sözleşmesi Şirket'in talebi üzerine iptal edilmiş olup, izleme yükümlüğünü yerine getirme imkanımız kalmadığından tüm notları geri çekilmiş ve derecelendirme süreci sonlandırılmıştır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260939BIST