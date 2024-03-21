***TRATE* *ALVES*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
21.03.2024 12:02
***TRATE******ALVES*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [ALVES]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/08/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Turkrating arasında 27 Aralık 2022 tarihinde imzalanan derecelendirme sözleşmesi Şirket'in talebi üzerine iptal edilmiş olup, izleme yükümlüğünü yerine getirme imkanımız kalmadığından tüm notları geri çekilmiş ve derecelendirme süreci sonlandırılmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260939
BIST
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14:099.064
En Düşük
|Değişim
|: 1,22%
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|Açılış
|: 9.036
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
|: 2.273,88
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2.317,10
En Düşük
2.267,37
BIST En Aktif Hisseler14:09
|VESTL
|85,80
|1.838.540.811
|% 10,00
|
|QNBFL
|189,20
|23.477.948
|% 10,00
|
|RYSAS
|35,22
|28.248.565
|% 9,99
|
|EKIZ
|78,70
|4.200.219
|% 9,99
|
|ELITE
|53,25
|105.798.793
|% 9,98
|
|PEKGY
|17,42
|400.603.541
|% -9,97
|
|CASA
|99,75
|10.511.001
|% -9,97
|
|DERHL
|10,49
|162.686.326
|% -9,96
|
|AKYHO
|6,34
|167.545.327
|% -9,94
|
|BRMEN
|7,00
|3.164.556
|% -9,68
|
|THYAO
|282,50
|7.614.636.950
|% 1,53
|
|YKBNK
|25,34
|3.981.682.650
|% 3,85
|
|MOGAN
|22,20
|3.203.215.121
|% 3,06
|
|ASELS
|57,95
|3.117.227.284
|% 3,57
|
|AKBNK
|44,06
|2.217.103.158
|% 3,33
|
|BEGYO
|4,87
|1.027.108.470
|% -7,59
|
|ISCTR
|11,04
|1.805.960.409
|% 2,89
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|YKBNK
|25,34
|3.981.682.650
|% 3,85
|
|EKGYO
|10,77
|1.619.364.725
|% 0,00
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|MOGAN
|22,20
|3.203.215.121
|% 3,06
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|32,0777
|32,1365
|% -0,73
|
|Euro
|35,0683
|35,2078
|% -0,50
|
|Sterlin
|42,0288
|42,2395
|% -0,60
|
|Frank
|36,8714
|37,0562
|% -1,12
|
|Riyal
|8,7830
|8,8270
|% -0,39
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|25,45
|25,48
|% 0,66
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|Platin
|910,49
|913,10
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.007,72
|1.013,22
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,77
|85,77
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.207,15
|2.207,45
|% 0,66
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