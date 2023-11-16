***TRATE* *BRGFK*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
16.11.2023 17:30
***TRATE******BRGFK*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [BRGFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Burgan Finansal Kiralama A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 ve Görünümü Durağan olarak teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218477
BIST
'
18:057.781
En Düşük
|Değişim
|: 1,50%
|| 114,81
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.666
|
7.675
En Yüksek
7.813
18:0528,6740
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0049
|Açılış
|: 28,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7350
|
28,7038
En Düşük
28,5794
18:0531,1960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0725
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1300
|
31,2972
En Düşük
31,0707
18:051.826,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 19,61
|Açılış
|: 1.826,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.806,48
|
1.832,54
En Düşük
1.803,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|240,90
|8.812.109
|% 10,00
|
|DOKTA
|42,46
|78.726.453
|% 10,00
|
|COSMO
|153,10
|44.888.808
|% 9,99
|
|ARDYZ
|26,88
|315.915.831
|% 9,98
|
|IZINV
|44,76
|23.168.293
|% 9,98
|
|MIATK
|702,00
|3.340.365.562
|% -10,00
|
|MARKA
|29,88
|5.042.939
|% -10,00
|
|AVHOL
|60,40
|306.897.997
|% -9,99
|
|ARASE
|66,30
|1.000.728.623
|% -9,98
|
|EUKYO
|12,83
|6.069.435
|% -9,96
|
|THYAO
|244,30
|10.348.943.796
|% 3,69
|
|REEDR
|29,70
|5.204.480.924
|% 7,30
|
|TUPRS
|154,10
|4.533.990.690
|% 1,58
|
|SAHOL
|58,50
|3.713.554.195
|% 1,21
|
|MIATK
|702,00
|3.340.365.562
|% -10,00
|
|EKGYO
|7,54
|1.695.794.936
|% 0,67
|
|REEDR
|29,70
|5.204.480.924
|% 7,30
|
|IHLAS
|1,48
|247.848.918
|% 1,37
|
|IHLGM
|2,04
|310.164.097
|% 9,09
|
|ZOREN
|5,06
|762.863.231
|% 0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6619
|28,6710
|% -0,03
|
|Euro
|31,1594
|31,1804
|% 0,18
|
|Sterlin
|35,4948
|35,6728
|% 0,05
|
|Frank
|32,1474
|32,3411
|% -0,01
|
|Riyal
|7,6223
|7,6606
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,85
|23,87
|% 0,66
|
|Platin
|900,38
|902,15
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.037,55
|1.041,24
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,66
|77,66
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.982,61
|1.982,91
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59IHLGM
Yüzde 8.02 oranında artışla 2.02 lira fiyatla işlem gören hissede 148, 147, 359 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 127, 48 artarak (% 1.58 ) 8, 209
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17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, IHLAS, REEDR
-
17:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, MIATK, AVHOL
-
17:58XU100
Endeks 7, 759 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 22 üstünde . İşlem hacmi 69, 463.00 milyon TL de