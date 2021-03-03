***TRATE* *BRKVY*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
03.03.2021 16:19
***TRATE******BRKVY*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [BRKVY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/03/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Birikim Varlık Yönetim A.Ş. ile İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (TurkRating) arasında 03 Mart 2021 tarihinde Kredi Derecelendirme Sözleşmesi imzalanmış olup, derecelendirme raporu en geç 31 Mart 2021 tarihine kadar yayınlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914834
BIST
16:231.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,06
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.534
16:237,4084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0483
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4175
En Düşük
7,2936
16:238,9318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0290
|Açılış
|: 8,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,9433
En Düşük
8,8181
16:23407,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,34
|Açılış
|: 407,82
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,13
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler16:23
|INDES
|27,72
|296.283.839
|% 10,00
|
|DGATE
|17,82
|57.377.325
|% 10,00
|
|BOSSA
|24,42
|29.761.164
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|2.928.200
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,93
|135.447.871
|% 9,99
|
|SEYKM
|34,46
|35.018.442
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|1.470.546
|% -9,98
|
|EPLAS
|44,36
|37.772.283
|% -9,98
|
|INTEM
|50,40
|943.671
|% -6,67
|
|LINK
|55,10
|39.380.574
|% -6,61
|
|THYAO
|14,92
|2.506.342.922
|% 0,74
|
|KRDMD
|7,13
|1.601.688.779
|% 4,39
|
|PETKM
|5,67
|1.580.992.983
|% 2,35
|
|GARAN
|9,25
|1.382.851.676
|% 0,54
|
|SISE
|7,72
|1.062.871.088
|% -0,13
|
|PETKM
|5,67
|1.580.992.983
|% 2,35
|
|KRDMD
|7,13
|1.601.688.779
|% 4,39
|
|EKGYO
|2,44
|513.819.019
|% 0,83
|
|SKBNK
|1,41
|252.139.725
|% 2,17
|
|DOHOL
|3,32
|572.122.672
|% 2,79
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4021
|7,4084
|% 0,66
|
|Euro
|8,9225
|8,9318
|% 0,33
|
|Sterlin
|10,3115
|10,3632
|% 0,64
|
|Frank
|8,0435
|8,0920
|% 0,36
|
|Riyal
|1,9707
|1,9805
|% 0,75
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-22,88
|
|Altın Gr.
|407
|407
|-2,89
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|-6,00
|
|Tam
|2.695
|2.765
|-6,07
|
|Yarım
|1.302
|1.337
|-2,93
|
|Çeyrek
|653
|669
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,19
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,23
|-0,08
|
|B. Petrol
|63,35
|63,35
|0,65
|
Seans Raporu
16:23
daha fazla
-
16:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 31 artarak (% 0.70 ) 1, 626
-
16:32LKMNH
Yüzde 4.62 oranında artışla 18.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 478, 575 adet işlem
-
16:30KONTR
Yüzde 9.96 oranında artışla 98.85 lira fiyatla işlem gören hissede 184, 788 adet işlem
-
16:29VKGYO
Yüzde 4.37 oranında artışla 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 388, 264 adet işlem
-
16:28XU100
Endeks 1, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 22, 054.00 milyon TL de