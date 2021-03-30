***TRATE* *BRKVY*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
30.03.2021 14:17
***TRATE******BRKVY*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [BRKVY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/03/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Birikim Varlık Yönetim A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 ve Görünümü Durağan olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921776
BIST
15:471.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,76
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.401
En Düşük
1.371
15:478,2794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0799
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,4539
En Düşük
8,1884
15:479,7238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0561
|Açılış
|: 9,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5950
|
9,9300
En Düşük
9,6398
15:47448,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,15
|Açılış
|: 448,79
|
|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
460,31
En Düşük
447,41
BIST En Aktif Hisseler15:47
|FRIGO
|35,20
|10.589.377
|% 10,00
|
|VANGD
|6,93
|20.294.251
|% 10,00
|
|JANTS
|621,50
|154.116.270
|% 10,00
|
|ALCAR
|375,10
|112.865.384
|% 10,00
|
|BRYAT
|437,60
|70.433.001
|% 9,98
|
|MERIT
|238,50
|363.594
|% -10,00
|
|ORMA
|19,62
|835.013
|% -10,00
|
|VAKFN
|24,14
|18.284.894
|% -9,99
|
|TMPOL
|17,68
|38.116.286
|% -9,98
|
|DENGE
|7,33
|2.674.046
|% -9,95
|
|FROTO
|197,60
|1.152.325.197
|% 6,81
|
|GARAN
|6,84
|1.132.550.882
|% -0,73
|
|EKGYO
|1,93
|722.252.833
|% -4,93
|
|KRDMD
|6,95
|682.315.433
|% 1,16
|
|BJKAS
|7,48
|670.957.303
|% 2,47
|
|EKGYO
|1,93
|722.252.833
|% -4,93
|
|SKBNK
|1,24
|287.649.159
|% 4,20
|
|GARAN
|6,84
|1.132.550.882
|% -0,73
|
|IHLGM
|1,13
|163.908.438
|% -0,88
|
|YKBNK
|2,19
|245.186.636
|% 0,00
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2695
|8,2794
|% 0,97
|
|Euro
|9,7064
|9,7238
|% 0,58
|
|Sterlin
|11,3649
|11,4219
|% 1,11
|
|Frank
|8,7729
|8,8258
|% 1,02
|
|Riyal
|2,2051
|2,2162
|% 1,27
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.683
|-29,06
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-0,99
|
|Cumhuriyet
|2.991
|3.036
|18,00
|
|Tam
|2.967
|3.045
|9,05
|
|Yarım
|1.434
|1.473
|4,38
|
|Çeyrek
|719
|737
|2,19
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,13
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,17
|64,17
|-0,75
|