***TRATE* *BRKVY*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
30.03.2023 15:41
***TRATE******BRKVY*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [BRKVY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/03/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Birikim Varlık Yönetim A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A olarak teyit edilmiş, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu ise TR A1'e yükseltilmiştir. Görünüm Pozitif olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129753
BIST
16:314.954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 10,94
|Açılış
|: 4.926
|
|Önceki Kapanış
|: 4.943
|
5.000
En Düşük
4.909
16:3119,1707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0506
|Açılış
|: 19,3880
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2148
En Düşük
19,1200
16:3121,0071
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,2486
|Açılış
|: 21,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0100
|
21,0108
En Düşük
20,7260
16:311.212,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,40
|Açılış
|: 1.212,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.208,68
|
1.217,45
En Düşük
1.203,94
BIST En Aktif Hisseler16:31
|EKSUN
|78,65
|9.285.655
|% 10,00
|
|ELITE
|31,02
|22.441.261
|% 10,00
|
|UZERB
|201,30
|1.608.991
|% 10,00
|
|SDTTR
|134,30
|608.049.035
|% 9,99
|
|BEYAZ
|19,37
|61.688.544
|% 9,99
|
|DGGYO
|47,70
|311.609.968
|% -10,00
|
|PAMEL
|232,00
|98.126.988
|% -8,91
|
|MMCAS
|5,29
|258.000
|% -8,00
|
|DESPC
|17,83
|24.283.914
|% -5,31
|
|KRSTL
|9,34
|66.409.334
|% -5,08
|
|AKFYE
|19,48
|4.872.884.958
|% -4,23
|
|ISCTR
|13,81
|2.662.158.619
|% 2,22
|
|ASTOR
|53,90
|2.481.010.778
|% 0,09
|
|EREGL
|36,28
|2.043.415.220
|% -0,11
|
|THYAO
|123,70
|2.034.502.435
|% -0,72
|
|AKFYE
|19,48
|4.872.884.958
|% -4,23
|
|ISCTR
|13,81
|2.662.158.619
|% 2,22
|
|SKBNK
|2,37
|342.708.639
|% 7,73
|
|YKBNK
|10,12
|1.461.376.708
|% 0,50
|
|EKGYO
|6,53
|711.339.544
|% 0,77
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1665
|19,1707
|% 0,26
|
|Euro
|20,9788
|21,0071
|% 1,20
|
|Sterlin
|23,6517
|23,7703
|% 0,66
|
|Frank
|20,9084
|21,0344
|% 0,75
|
|Riyal
|5,0901
|5,1157
|% 0,20
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|1,33
|
|Altın Gr.
|1.213
|1.213
|4,42
|
|Cumhuriyet
|8.162
|8.286
|5,00
|
|Tam
|8.182
|8.266
|-10,00
|
|Yarım
|4.011
|4.045
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.005
|2.022
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|14,60
|14,61
|0,25
|
|B. Petrol
|78,15
|78,15
|0,56
|
Seans Raporu
16:31
daha fazla
-
16:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 39 kaybederek (% -0.06 ) 5, 456
-
16:46XU100
Endeks 4, 955 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 38, 041.00 milyon TL de
-
16:46KRGYO
Yüzde 9.98 oranında artışla 13.99 lira fiyatla işlem gören hissede 684, 355 adet işlem
-
16:41XU100
Endeks 4, 953 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 37, 499.00 milyon TL de
-
16:41DMSAS
Yüzde 9.97 oranında artışla 8.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 987, 121 adet işlem