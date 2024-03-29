***TRATE* *BRKVY*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
29.03.2024 09:15
***TRATE******BRKVY*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [BRKVY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/03/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Birikim Varlık Yönetim A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 ve Görünümü Pozitif olarak teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264078
BIST
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11:389.089
En Düşük
|Değişim
|: 0,10%
|| 9,50
|Açılış
|: 9.125
|
|Önceki Kapanış
|: 9.080
|
9.057
En Yüksek
9.154
11:3832,3830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0656
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4200
|
32,5453
En Düşük
32,2788
11:3835,0049
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0602
|Açılış
|: 35,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,0500
|
35,3786
En Düşük
34,8774
11:382.325,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,36
|Açılış
|: 2.325,78
|
|Önceki Kapanış
|: 2.320,42
|
2.337,29
En Düşük
2.318,08
BIST En Aktif Hisseler11:36
|NETAS
|87,45
|17.799.398
|% 10,00
|
|ISSEN
|11,11
|14.485.712
|% 10,00
|
|ODINE
|58,40
|58.879.698
|% 9,98
|
|MIATK
|68,35
|1.216.250.061
|% 9,98
|
|KONYA
|10.795,00
|708.874.923
|% 9,98
|
|OYAYO
|42,66
|1.475.055
|% -10,00
|
|BALAT
|22,32
|589.672
|% -10,00
|
|SODSN
|214,40
|1.182.845
|% -9,99
|
|VRGYO
|45,06
|92.671.837
|% -9,97
|
|QNBFB
|260,00
|2.104.960
|% -9,80
|
|SASA
|43,70
|3.539.734.711
|% 1,63
|
|THYAO
|294,75
|3.274.210.618
|% -1,01
|
|AGROT
|37,86
|1.865.899.453
|% 7,37
|
|ZOREN
|5,91
|1.463.445.019
|% 4,05
|
|TUPRS
|175,80
|1.290.185.832
|% -0,62
|
|ZOREN
|5,91
|1.463.445.019
|% 4,05
|
|ISCTR
|11,35
|1.084.412.258
|% 1,07
|
|SASA
|43,70
|3.539.734.711
|% 1,63
|
|AGROT
|37,86
|1.865.899.453
|% 7,37
|
|EKGYO
|9,79
|461.053.977
|% 1,24
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3689
|32,3839
|% 0,21
|
|Euro
|34,9471
|35,0015
|% -0,18
|
|Sterlin
|40,9096
|41,1147
|% 0,24
|
|Frank
|35,9399
|36,1200
|% 0,24
|
|Riyal
|8,6381
|8,6814
|% 0,16
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,96
|25,00
|% 0,66
|
|Platin
|905,95
|915,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,51
|1.018,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,99
|86,99
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.233,48
|2.234,70
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:36
daha fazla
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11:51BRKVY
Yüzde -6.21 oranında düşüşle 196.50 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 409 adet işlem
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11:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, FROTO, GUBRF
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11:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, BIMAS, EKGYO
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11:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 98 kaybederek (% -0.32 ) 8, 022
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11:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, ODINE, NETAS, MIATK, BASCM, ISSEN, CRFSA