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***TRATE* *BRKVY*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

29.03.2024 09:15
***TRATE* *BRKVY*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***TRATE******BRKVY*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler [BRKVY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/03/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Birikim Varlık Yönetim A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 ve Görünümü Pozitif olarak teyit edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264078


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BIST En Aktif Hisseler11:36
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NETAS 87,45 17.799.398 % 10,00  
ISSEN 11,11 14.485.712 % 10,00  
ODINE 58,40 58.879.698 % 9,98  
MIATK 68,35 1.216.250.061 % 9,98  
KONYA 10.795,00 708.874.923 % 9,98  
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Dolar 32,3689 32,3839 % 0,21  
Euro 34,9471 35,0015 % -0,18  
Sterlin 40,9096 41,1147 % 0,24  
Frank 35,9399 36,1200 % 0,24  
Riyal 8,6381 8,6814 % 0,16  
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11:36 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,96 25,00 % 0,66  
Platin 905,95 915,06 % 0,66  
Paladyum 1.015,51 1.018,89 % 0,66  
Brent Pet. 86,99 86,99 % 0,66  
Altın Ons 2.233,48 2.234,70 % 0,66  
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