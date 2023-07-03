***TRATE* *DTYGD*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TRATE******DTYGD*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [DTYGD]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01/07/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDetay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A+'dan TR AA-'ye yükseltilmiş ve Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 teyit edilmiştir. Görünümü Durağan olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1163496BIST