***TRATE* *EKOFA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
09.05.2023 14:40
***TRATE******EKOFA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [EKOFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Eko Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 ve görünümü Durağan olarak teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148656
BIST
16:434.550
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -11,91
|Açılış
|: 4.547
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.622
En Düşük
4.513
16:4319,5178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0160
|Açılış
|: 20,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5189
En Düşük
19,4689
16:4321,4003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0564
|Açılış
|: 22,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4771
En Düşük
21,2827
16:431.272,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 4,58
|Açılış
|: 1.272,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.275,59
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler16:43
|OSMEN
|72,10
|19.847.016
|% 9,99
|
|PAMEL
|176,30
|74.020.672
|% 9,98
|
|RHEAG
|3,75
|2.944.124
|% 9,97
|
|ULAS
|14,02
|6.730.010
|% 9,96
|
|DAGHL
|13,37
|84.050.033
|% 9,95
|
|GRTRK
|22,70
|821.879.665
|% -9,99
|
|AVHOL
|23,46
|103.288.208
|% -9,98
|
|SEKFK
|7,38
|40.911.961
|% -9,45
|
|CWENE
|118,90
|3.190.063.318
|% -9,44
|
|NETAS
|24,00
|124.949.850
|% -9,30
|
|ISCTR
|12,19
|4.515.856.787
|% 4,10
|
|KCHOL
|86,35
|3.684.081.106
|% 7,13
|
|CWENE
|118,90
|3.190.063.318
|% -9,44
|
|THYAO
|129,70
|3.176.706.271
|% -2,33
|
|AKBNK
|16,84
|2.649.689.953
|% 2,12
|
|ISCTR
|12,19
|4.515.856.787
|% 4,10
|
|YKBNK
|10,30
|2.194.200.629
|% 3,94
|
|AKBNK
|16,84
|2.649.689.953
|% 2,12
|
|SKBNK
|2,26
|279.801.653
|% 0,89
|
|EKGYO
|5,45
|662.872.044
|% -1,80
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5137
|19,5178
|% 0,08
|
|Euro
|21,3882
|21,4003
|% -0,26
|
|Sterlin
|24,4931
|24,6159
|% -0,17
|
|Frank
|21,7516
|21,8826
|% -0,38
|
|Riyal
|5,1882
|5,2142
|% 0,07
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.029
|2.030
|8,57
|
|Altın Gr.
|1.270
|1.271
|2,95
|
|Cumhuriyet
|9.259
|9.399
|28,00
|
|Tam
|9.217
|9.452
|36,08
|
|Yarım
|4.552
|4.630
|14,00
|
|Çeyrek
|2.269
|2.308
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|25,62
|25,65
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|15,98
|16,00
|-0,03
|
|B. Petrol
|76,26
|76,26
|-0,75
|