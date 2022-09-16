***TRATE* *EMIRV*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
16.09.2022 16:43
***TRATE******EMIRV*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [EMIRV]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/09/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Emir Varlık Yönetim A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR BBB+'dan TR A-'ye yükseltilmiş, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu ise TR A2 olarak teyit edilmiştir. Görünümü Pozitif olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063580
BIST
17:343.380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 16,69
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.399
En Düşük
3.318
17:3418,2880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0227
|Açılış
|: 18,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4030
|
18,2950
En Düşük
18,2446
17:3418,3289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0638
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3396
En Düşük
18,1814
17:34987,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 9,69
|Açılış
|: 987,64
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
988,00
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler17:32
|SARKY
|19,14
|104.336.259
|% 10,00
|
|GLBMD
|13,09
|34.371.698
|% 10,00
|
|IZFAS
|3,63
|15.321.995
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,53
|23.439.215
|% 9,97
|
|VERTU
|30,04
|132.187.217
|% 9,96
|
|VAKBN
|10,39
|76.753.257
|% -9,97
|
|ATSYH
|114,70
|2.000.253
|% -9,97
|
|HALKB
|9,94
|2.687.214.208
|% -9,96
|
|ISGYO
|17,08
|59.072.427
|% -9,96
|
|HKTM
|30,96
|8.130.034
|% -9,95
|
|AKBNK
|12,43
|6.927.764.723
|% -2,74
|
|ISCTR
|8,93
|6.010.245.799
|% -2,51
|
|YKBNK
|7,31
|5.726.989.483
|% 3,25
|
|ASELS
|34,36
|5.518.319.532
|% 1,48
|
|GARAN
|22,16
|4.494.553.936
|% -7,51
|
|YKBNK
|7,31
|5.726.989.483
|% 3,25
|
|ISCTR
|8,93
|6.010.245.799
|% -2,51
|
|EKGYO
|4,37
|2.697.248.311
|% 9,80
|
|AKBNK
|12,43
|6.927.764.723
|% -2,74
|
|HALKB
|9,94
|2.687.214.208
|% -9,96
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2802
|18,2907
|% 0,14
|
|Euro
|18,3245
|18,3367
|% 0,39
|
|Sterlin
|20,8101
|20,9145
|% -0,38
|
|Frank
|18,9334
|19,0475
|% 0,05
|
|Riyal
|4,8509
|4,8753
|% 0,04
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.676
|11,24
|
|Altın Gr.
|983
|984
|5,59
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-52,00
|
|Tam
|6.684
|6.752
|40,00
|
|Yarım
|3.257
|3.300
|19,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.650
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,43
|19,45
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,36
|0,09
|
|B. Petrol
|91,91
|91,91
|1,05
|
Seans Raporu
17:32
daha fazla
-
17:47KRGYO
Yüzde 4.02 oranında artışla 6.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 554, 159 adet işlem
-
17:46PRKME
Yüzde 4.38 oranında artışla 13.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 511, 199 adet işlem
-
17:45AYDEM
Yüzde 4.92 oranında artışla 14.30 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 709, 124 adet işlem
-
17:44SARKY
Yüzde 10.00 oranında artışla 19.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 596, 288 adet işlem
-
17:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 17 artarak (% 0.67 ) 3, 011