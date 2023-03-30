***TRATE* *FIBAF*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
30.03.2023 15:49
***TRATE******FIBAF*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [FIBAF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fiba Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR AA-, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 ve görünümü Durağan olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129758
BIST
16:324.955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 11,61
|Açılış
|: 4.926
|
|Önceki Kapanış
|: 4.943
|
5.000
En Düşük
4.909
16:3219,1707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0506
|Açılış
|: 19,3880
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2148
En Düşük
19,1200
16:3221,0071
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,2486
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0100
|
21,0108
En Düşük
20,7260
16:321.212,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,64
|Açılış
|: 1.212,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.208,68
|
1.217,45
En Düşük
1.203,94
BIST En Aktif Hisseler16:30
|EKSUN
|78,65
|9.263.082
|% 10,00
|
|ELITE
|31,02
|22.269.845
|% 10,00
|
|UZERB
|201,30
|1.608.991
|% 10,00
|
|SDTTR
|134,30
|607.899.424
|% 9,99
|
|RODRG
|61,10
|3.377.547
|% 9,99
|
|DGGYO
|47,70
|311.493.151
|% -10,00
|
|PAMEL
|231,40
|96.394.393
|% -9,15
|
|MMCAS
|5,29
|258.000
|% -8,00
|
|DESPC
|17,83
|24.282.757
|% -5,31
|
|KRSTL
|9,36
|65.959.418
|% -4,88
|
|AKFYE
|19,59
|4.857.133.697
|% -3,69
|
|ISCTR
|13,79
|2.621.176.719
|% 2,07
|
|ASTOR
|54,05
|2.474.322.798
|% 0,37
|
|EREGL
|36,28
|2.037.182.319
|% -0,11
|
|THYAO
|123,70
|2.028.059.606
|% -0,72
|
|AKFYE
|19,59
|4.857.133.697
|% -3,69
|
|ISCTR
|13,79
|2.621.176.719
|% 2,07
|
|YKBNK
|10,11
|1.448.419.775
|% 0,40
|
|SKBNK
|2,38
|319.350.038
|% 8,18
|
|EKGYO
|6,52
|707.824.530
|% 0,62
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1656
|19,1703
|% 0,26
|
|Euro
|20,9435
|20,9592
|% 0,97
|
|Sterlin
|23,6536
|23,7723
|% 0,67
|
|Frank
|20,9074
|21,0333
|% 0,75
|
|Riyal
|5,0891
|5,1146
|% 0,17
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|2,62
|
|Altın Gr.
|1.213
|1.213
|4,36
|
|Cumhuriyet
|8.162
|8.286
|5,00
|
|Tam
|8.179
|8.263
|-13,00
|
|Yarım
|4.010
|4.043
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.005
|2.022
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,63
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,58
|14,60
|0,24
|
|B. Petrol
|78,26
|78,26
|0,67
|
Seans Raporu
16:30
daha fazla
-
16:41XU100
Endeks 4, 953 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 37, 499.00 milyon TL de
-
16:41DMSAS
Yüzde 9.97 oranında artışla 8.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 987, 121 adet işlem
-
16:39TDGYO
Yüzde 8.33 oranında artışla 4.81 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 527, 789 adet işlem
-
16:38HEDEF
Yüzde 7.66 oranında artışla 19.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 298, 251 adet işlem
-
16:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, SDTTR, BVSAN, ELITE, PCILT, FLAP, NETAS, KRGYO, GOKNR, BEYAZ