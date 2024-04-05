***TRATE* *GLCVY*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
05.04.2024 12:56
***TRATE******GLCVY*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [GLCVY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06/04/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gelecek Varlık Yönetim A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR AA+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 ve Görünümü Durağan olarak teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268297
BIST
'
14:109.357
En Düşük
|Değişim
|: 2,50%
|| 228,32
|Açılış
|: 9.276
|
|Önceki Kapanış
|: 9.129
|
9.250
En Yüksek
9.385
14:1032,0103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1145
|Açılış
|: 31,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7300
|
32,0596
En Düşük
31,8542
14:1034,7232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0661
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7748
En Düşük
34,5312
14:102.361,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 12,35
|Açılış
|: 2.361,57
|
|Önceki Kapanış
|: 2.349,22
|
2.362,64
En Düşük
2.329,65
BIST En Aktif Hisseler14:10
|MRGYO
|5,06
|78.344.723
|% 10,00
|
|UMPAS
|12,21
|1.394.087
|% 10,00
|
|KSTUR
|8.222,50
|16.806.790
|% 10,00
|
|KARYE
|44,76
|28.943.651
|% 9,98
|
|RYSAS
|33,78
|14.061.806
|% 9,96
|
|AKENR
|14,78
|1.115.780.044
|% -9,60
|
|BSOKE
|23,66
|240.593.342
|% -9,21
|
|BRKVY
|178,30
|8.854.835
|% -6,70
|
|CASA
|96,90
|2.495.078
|% -5,65
|
|VRGYO
|34,68
|139.299.363
|% -5,35
|
|THYAO
|298,75
|6.863.217.700
|% 3,02
|
|ISCTR
|12,51
|4.858.694.803
|% 0,08
|
|YKBNK
|29,32
|4.731.689.559
|% 2,52
|
|KCHOL
|214,60
|2.724.384.783
|% 2,58
|
|TUPRS
|174,90
|2.276.762.934
|% 2,94
|
|ISCTR
|12,51
|4.858.694.803
|% 0,08
|
|YKBNK
|29,32
|4.731.689.559
|% 2,52
|
|ZOREN
|5,48
|749.230.821
|% 4,18
|
|EKGYO
|9,80
|1.193.288.494
|% 5,60
|
|VAKBN
|16,28
|1.320.200.096
|% 1,81
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0040
|32,0103
|% 0,36
|
|Euro
|34,7042
|34,7232
|% 0,19
|
|Sterlin
|40,0725
|40,2733
|% 0,19
|
|Frank
|35,1295
|35,3056
|% 0,09
|
|Riyal
|8,4579
|8,5003
|% 0,27
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,73
|26,76
|% 0,66
|
|Platin
|922,56
|925,30
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.010,64
|1.014,38
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|91,04
|91,04
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.291,82
|2.292,15
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:10
daha fazla
-
14:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler OYAKC, ISCTR, AKBNK
-
14:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ALARK, KRDMD, EKGYO
-
14:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 194, 05 artarak (% 2.40 ) 8, 287
-
14:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, UMPAS, PASEU, KARYE, RYSAS, GRNYO, MRGYO, KENT, KSTUR
-
14:25
OTTO, GRNYO, KARYE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında