***TRATE* *GUBRF*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
09.03.2020 16:17
***TRATE******GUBRF*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [GUBRF]
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
9/3/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gübre Fabrikaları Türk A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve kaynak kuruluş olduğu kira sertifikasının kredi derecelendirme notu, en güçlü borç ödeme kabiliyeti olan TR A1 olarak belirlenmiştir. Gübretaş, alım-satım ve yönetim sözleşmesine dayalı ve belirlenmiş depolarında ayrıştırılmış bir şekilde tamamı mevcut ve kalitelerine ilişkin standartları sözleşmeler ile belirlenmiş kimyevi gübre emtiasının dayanak varlık olacağı 100 milyon TL tutarında, 93 gün vadeli kira sertifikasını Halk Varlık Kiralama A.Ş. üzerinden ihraç edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825479
BIST
18:05103.524
En Yüksek
|Değişim
|: -5,54%
|| -6.076,51
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
101.995
18:056,1176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0300
|Açılış
|: 6,1270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
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6,2064
En Düşük
6,0915
18:056,9888
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,1045
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
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7,1073
En Düşük
6,9145
18:05328,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,86
|Açılış
|: 328,58
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,07
|79.547.857
|% 14,97
|
|INFO
|8,90
|22.909.094
|% 12,52
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|ADBGR
|6,65
|17.066.493
|% 3,10
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|ARSAN
|4,10
|19.514.321
|% -17,67
|
|VAKKO
|5,09
|69.792.778
|% -15,59
|
|RYSAS
|7,11
|61.067.883
|% -15,26
|
|TUCLK
|4,64
|27.233.327
|% -15,02
|
|TGSAS
|4,60
|2.808.627
|% -14,97
|
|THYAO
|10,38
|1.059.163.564
|% -6,82
|
|ASELS
|27,76
|974.324.457
|% -6,97
|
|GARAN
|9,18
|535.886.331
|% -8,47
|
|TUPRS
|93,80
|293.770.836
|% -1,00
|
|YKBNK
|2,29
|283.174.673
|% -5,76
|
|IHLGM
|1,26
|195.430.877
|% -3,08
|
|ODAS
|1,87
|256.446.504
|% -9,66
|
|KARSN
|1,66
|222.400.009
|% -10,27
|
|YKBNK
|2,29
|283.174.673
|% -5,76
|
|THYAO
|10,38
|1.059.163.564
|% -6,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0161
|8,0563
|% 1,34
|
|Frank
|6,5850
|6,6246
|% 1,96
|
|Riyal
|1,6245
|1,6326
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.671
|-3,77
|
|Altın Gr.
|328
|329
|0,81
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.214
|13,00
|
|Tam
|2.169
|2.223
|12,87
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,23
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,11
|
|Gümüş.Ons
|16,87
|16,89
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,07
|
|B. Petrol
|36,97
|36,97
|-8,30
|
Seans Raporu
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