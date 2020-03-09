***TRATE* *GUBRF*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TRATE******GUBRF*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [GUBRF]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi9/3/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGübre Fabrikaları Türk A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve kaynak kuruluş olduğu kira sertifikasının kredi derecelendirme notu, en güçlü borç ödeme kabiliyeti olan TR A1 olarak belirlenmiştir. Gübretaş, alım-satım ve yönetim sözleşmesine dayalı ve belirlenmiş depolarında ayrıştırılmış bir şekilde tamamı mevcut ve kalitelerine ilişkin standartları sözleşmeler ile belirlenmiş kimyevi gübre emtiasının dayanak varlık olacağı 100 milyon TL tutarında, 93 gün vadeli kira sertifikasını Halk Varlık Kiralama A.Ş. üzerinden ihraç edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825479BIST