***TRATE* *GUBRF*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
26.08.2022 14:50
***TRATE******GUBRF*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [GUBRF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26/08/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gübre Fabrikaları Türk A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 ve görünümü Durağan olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058549
BIST
15:023.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 24,84
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.127
15:0218,1803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0170
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
15:0218,2098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0742
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,2323
En Düşük
18,0904
15:021.020,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -7,37
|Açılış
|: 1.020,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.019,24
BIST En Aktif Hisseler15:02
|VAKBN
|6,05
|205.196.144
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|762.847
|% 10,00
|
|PETKM
|13,10
|3.178.604.115
|% 9,99
|
|DYOBY
|16,95
|85.076.944
|% 9,99
|
|COSMO
|32,20
|4.595.918
|% 9,97
|
|KLNMA
|18,58
|3.119.497
|% -9,98
|
|SILVR
|28,36
|4.560.736
|% -9,97
|
|MTRKS
|72,35
|73.818.111
|% -9,96
|
|DMSAS
|8,62
|11.194.828
|% -9,93
|
|CMENT
|52,70
|666.614
|% -9,06
|
|ISCTR
|7,92
|4.344.993.999
|% 1,02
|
|AKBNK
|12,07
|4.282.661.331
|% 0,75
|
|YKBNK
|6,76
|3.825.619.117
|% 3,05
|
|GARAN
|26,12
|3.533.990.152
|% 1,40
|
|ASELS
|27,32
|3.493.685.447
|% 4,27
|
|EKGYO
|4,01
|2.811.425.282
|% 4,43
|
|YKBNK
|6,76
|3.825.619.117
|% 3,05
|
|ISCTR
|7,92
|4.344.993.999
|% 1,02
|
|AKBNK
|12,07
|4.282.661.331
|% 0,75
|
|ZOREN
|3,00
|779.522.915
|% 4,90
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1744
|18,1803
|% 0,09
|
|Euro
|18,1999
|18,2098
|% 0,41
|
|Sterlin
|21,4209
|21,5283
|% -0,07
|
|Frank
|18,7767
|18,8898
|% -0,04
|
|Riyal
|4,8266
|4,8508
|% 0,11
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|-13,91
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|-7,66
|
|Cumhuriyet
|6.792
|6.895
|-28,00
|
|Tam
|6.824
|6.872
|-59,00
|
|Yarım
|3.325
|3.359
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.679
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,20
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|-0,02
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,50
|
Seans Raporu
15:02
daha fazla
-
15:17EUHOL
Yüzde 6.77 oranında artışla 2.84 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 774, 208 adet işlem
-
15:16EUHOL
Yüzde 6.02 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 352, 131 adet işlem
-
15:15ALKIM
Yüzde 7.25 oranında artışla 27.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 909, 615 adet işlem
-
15:14SEYKM
Yüzde 4.67 oranında artışla 11.21 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 788, 845 adet işlem
-
15:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 71 artarak (% 0.71 ) 2, 807