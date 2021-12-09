***TRATE* *HUZFA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
09.12.2021 12:09
***TRATE******HUZFA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [HUZFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/12/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Huzur Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 ve görünümü durağan olarak teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982352
BIST
14:532.036
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 31,76
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.049
En Düşük
2.010
14:5313,8054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1181
|Açılış
|: 13,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,8055
En Düşük
13,6067
14:5315,6441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0943
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6472
En Düşük
15,4514
14:53789,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 4,45
|Açılış
|: 789,43
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler14:53
|NIBAS
|11,44
|44.684.129
|% 10,00
|
|POLTK
|495,50
|15.804.291
|% 9,99
|
|RALYH
|15,30
|5.329.633
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|4.848.905
|% 9,99
|
|DOBUR
|168,60
|12.729.637
|% 9,98
|
|BASCM
|11,70
|294.156
|% -10,00
|
|UTPYA
|13,77
|4.550.489
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|2.738.434
|% -9,97
|
|PCILT
|15,12
|425.883.823
|% -9,95
|
|QNBFL
|85,50
|1.155.276
|% -9,95
|
|SISE
|15,79
|3.342.135.646
|% 6,04
|
|KRDMD
|10,73
|2.617.422.120
|% 8,60
|
|THYAO
|21,26
|2.508.885.048
|% 4,32
|
|GARAN
|11,99
|1.968.506.593
|% 0,08
|
|ASELS
|24,60
|1.538.103.661
|% 2,93
|
|EKGYO
|2,53
|856.794.983
|% -0,39
|
|YKBNK
|3,66
|1.042.251.620
|% 0,83
|
|KRDMD
|10,73
|2.617.422.120
|% 8,60
|
|SISE
|15,79
|3.342.135.646
|% 6,04
|
|GARAN
|11,99
|1.968.506.593
|% 0,08
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7975
|13,8054
|% 0,86
|
|Euro
|15,6165
|15,6441
|% 0,61
|
|Sterlin
|18,1213
|18,2122
|% 0,55
|
|Frank
|14,8819
|14,9716
|% 0,57
|
|Riyal
|3,6651
|3,6835
|% 0,90
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-6,63
|
|Altın Gr.
|789
|789
|4,60
|
|Cumhuriyet
|5.219
|5.298
|22,00
|
|Tam
|5.193
|5.325
|16,54
|
|Yarım
|2.510
|2.576
|8,00
|
|Çeyrek
|1.259
|1.288
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,22
|22,25
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|-0,00
|
|B. Petrol
|75,21
|75,21
|-0,61
|
Seans Raporu
14:53
daha fazla
-
15:08KRDMA
Yüzde 7.89 oranında artışla 9.85 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 805, 804 adet işlem
-
15:07SISE
Yüzde 5.91 oranında artışla 15.77 lira fiyatla işlem gören hissede 215, 261, 136 adet işlem
-
15:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 38, 95 artarak (% 1.79 ) 2, 210
-
15:06XU100
Endeks 2, 036 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 55 üstünde . İşlem hacmi 30, 351.00 milyon TL de
-
15:06BERA
Yüzde 6.75 oranında artışla 12.18 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 936, 231 adet işlem