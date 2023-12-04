***TRATE* *HUZFA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
04.12.2023 14:41
***TRATE******HUZFA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [HUZFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Huzur Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 ve görünümü Durağan olarak teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221947
BIST
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17:257.896
En Düşük
|Değişim
|: -2,00%
|| -161,33
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
7.892
En Yüksek
8.112
17:2528,9272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0453
|Açılış
|: 28,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9475
En Düşük
28,8087
17:2531,2428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0283
|Açılış
|: 31,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2780
En Düşük
31,1381
17:251.888,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 13,86
|Açılış
|: 1.888,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler17:23
|CMBTN
|1.958,00
|77.163.885
|% 10,00
|
|OZSUB
|33,26
|126.963.931
|% 9,99
|
|SAMAT
|69,35
|186.759.643
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.387,00
|372.263.252
|% 9,99
|
|GLCVY
|43,16
|68.989.572
|% 9,99
|
|LUKSK
|73,35
|17.081.600
|% -10,00
|
|BTCIM
|160,20
|502.932.190
|% -10,00
|
|SAFKR
|30,78
|78.797.425
|% -10,00
|
|GEDIK
|15,60
|86.549.875
|% -9,98
|
|DAPGM
|32,14
|533.732.873
|% -9,97
|
|THYAO
|252,25
|5.818.316.040
|% -2,61
|
|ISCTR
|22,84
|5.498.793.067
|% 1,96
|
|YKBNK
|20,66
|4.279.306.736
|% 1,87
|
|AKBNK
|36,98
|4.011.452.192
|% 1,15
|
|BINHO
|330,00
|3.217.702.409
|% -4,97
|
|EKGYO
|7,47
|2.123.166.400
|% 1,22
|
|ISCTR
|22,84
|5.498.793.067
|% 1,96
|
|YKBNK
|20,66
|4.279.306.736
|% 1,87
|
|ODAS
|10,36
|1.612.693.346
|% -4,95
|
|IHLAS
|1,18
|181.626.502
|% -3,28
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9231
|28,9303
|% 0,17
|
|Euro
|31,2355
|31,2447
|% 0,10
|
|Sterlin
|36,3059
|36,4880
|% 0,13
|
|Frank
|32,9747
|33,1733
|% 0,34
|
|Riyal
|7,6891
|7,7276
|% 0,16
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,16
|24,18
|% 0,66
|
|Platin
|908,01
|909,37
|% 0,66
|
|Paladyum
|964,34
|966,26
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,85
|75,85
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,09
|2.029,35
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:23
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-
17:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -150, 71 kaybederek (% -1.74 ) 8, 522
-
17:38XU100
Endeks 7, 899 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 96 altında . İşlem hacmi 81, 922.00 milyon TL de
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17:38IEYHO
Yüzde -6.14 oranında düşüşle 4.43 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 874, 344 adet işlem
-
17:37ATLAS
Yüzde -6.17 oranında düşüşle 5.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 294, 867 adet işlem
-
17:36PKENT
Yüzde -6.45 oranında düşüşle 264.75 lira fiyatla işlem gören hissede 154, 590 adet işlem