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***TRATE* *INFO*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

02.09.2022 13:28
***TRATE* *INFO*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***TRATE******INFO*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/09/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A'dan TR A+'ya, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu ise TR A2'den TR A1'e yükseltilmiştir. Görünümü Durağan olarak belirlenmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059602


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Altın Gr. 999 999 6,33  
Cumhuriyet 6.703 6.805 48,00  
Tam 6.730 6.785 20,00  
Yarım 3.279 3.317 10,00  
Çeyrek 1.645 1.658 5,00  
Gümüş.Ons 17,93 17,96 0,13  
Gümüş Gr. 10,49 10,50 0,06  
B. Petrol 94,21 94,21 1,85  
Seans Raporu 13:39
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