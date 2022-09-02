***TRATE* *INFO*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
02.09.2022 13:28
***TRATE******INFO*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [INFO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/09/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A'dan TR A+'ya, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu ise TR A2'den TR A1'e yükseltilmiştir. Görünümü Durağan olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059602
BIST
13:393.193
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 50,05
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.198
En Düşük
3.160
13:3918,2245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0283
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
13:3918,2286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1238
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2632
En Düşük
18,1031
13:39999,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,33
|Açılış
|: 999,15
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.000,17
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler13:39
|OYYAT
|25,30
|14.068.155
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,57
|24.290.072
|% 9,99
|
|HKTM
|23,38
|44.131.109
|% 9,97
|
|DYOBY
|21,06
|45.227.816
|% 9,97
|
|ULUSE
|142,40
|14.659.817
|% 9,96
|
|MTRKS
|47,52
|2.425.801
|% -10,00
|
|UTPYA
|22,00
|1.933.998
|% -5,82
|
|MIPAZ
|8,57
|70.451.085
|% -5,51
|
|CANTE
|78,10
|13.404.910
|% -4,76
|
|PENTA
|394,00
|52.780.653
|% -4,69
|
|AKBNK
|12,70
|3.575.358.875
|% 7,17
|
|THYAO
|71,45
|2.654.139.014
|% 0,49
|
|YKBNK
|7,42
|1.988.936.650
|% -1,98
|
|HALKB
|8,43
|1.785.841.565
|% -1,06
|
|GARAN
|23,10
|1.674.367.099
|% 1,67
|
|AKBNK
|12,70
|3.575.358.875
|% 7,17
|
|YKBNK
|7,42
|1.988.936.650
|% -1,98
|
|EKGYO
|4,05
|906.811.017
|% 1,25
|
|HALKB
|8,43
|1.785.841.565
|% -1,06
|
|ISCTR
|8,19
|1.440.082.448
|% 1,87
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2147
|18,2245
|% 0,16
|
|Euro
|18,2143
|18,2286
|% 0,68
|
|Sterlin
|21,0062
|21,1116
|% 0,34
|
|Frank
|18,4663
|18,5776
|% 0,08
|
|Riyal
|4,8327
|4,8570
|% 0,15
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|8,49
|
|Altın Gr.
|999
|999
|6,33
|
|Cumhuriyet
|6.703
|6.805
|48,00
|
|Tam
|6.730
|6.785
|20,00
|
|Yarım
|3.279
|3.317
|10,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.658
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,96
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,49
|10,50
|0,06
|
|B. Petrol
|94,21
|94,21
|1,85
|