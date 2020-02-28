***TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.02.2020 16:24
***TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ROY PETER WINBERGER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı 30
KAMİLE GÜLNUR ÜÇOK Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Vekili 16.6
SERDAR AKTAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi 10
ARİF ERDEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822806
BIST
17:06105.461
En Yüksek
|Değişim
|: -4,49%
|| -4.957,12
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
17:066,2387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0383
|Açılış
|: 6,2270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
17:066,8526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0309
|Açılış
|: 6,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
17:06325,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,56
|Açılış
|: 325,66
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
323,29
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,82
|40.952.512
|% 13,02
|
|HUBVC
|25,94
|16.448.222
|% 12,13
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|TSPOR
|5,83
|55.129.109
|% 8,57
|
|BUCIM
|3,39
|1.551.201
|% -11,72
|
|AVGYO
|1,52
|49.352.354
|% -11,11
|
|MPARK
|14,66
|7.757.449
|% -11,04
|
|VKGYO
|2,34
|68.321.334
|% -11,03
|
|BAGFS
|14,32
|14.802.761
|% -10,72
|
|THYAO
|11,71
|1.526.256.057
|% -3,62
|
|ASELS
|27,42
|999.175.034
|% -2,00
|
|GARAN
|9,54
|507.129.668
|% -6,38
|
|AKBNK
|6,73
|287.578.390
|% -6,66
|
|YKBNK
|2,33
|246.911.940
|% -4,90
|
|EKGYO
|1,37
|202.385.116
|% -6,80
|
|IHLGM
|1,20
|161.653.580
|% -6,98
|
|THYAO
|11,71
|1.526.256.057
|% -3,62
|
|ODAS
|1,94
|241.817.829
|% -4,90
|
|YKBNK
|2,33
|246.911.940
|% -4,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9813
|8,0214
|% 0,13
|
|Frank
|6,4259
|6,4646
|% 0,85
|
|Riyal
|1,6552
|1,6635
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.625
|1.625
|-12,16
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.193
|-15,00
|
|Tam
|2.151
|2.205
|-14,31
|
|Yarım
|1.040
|1.066
|-6,92
|
|Çeyrek
|521
|533
|-3,46
|
|Gümüş.Ons
|17,09
|17,13
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|-0,10
|
|B. Petrol
|50,39
|50,39
|-1,34
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:21XU100
Endeks 105, 476 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 48 altında . İşlem hacmi 8, 216.00 milyon TL de
-
17:21PRKAB
Yüzde -7.65 oranında düşüşle 3.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 932, 058 adet işlem
-
17:20SILVR
Yüzde -8.02 oranında düşüşle 2.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 119, 727 adet işlem
-
17:18BRSAN
Yüzde -9.17 oranında düşüşle 9.91 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 619, 768 adet işlem
-
17:17SKTAS
Yüzde -8.06 oranında düşüşle 2.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 076, 409 adet işlem