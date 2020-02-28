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***TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.02.2020 16:24
GÜNCEL HABERLER



***TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ROY PETER WINBERGER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı 30
KAMİLE GÜLNUR ÜÇOK Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Vekili 16.6
SERDAR AKTAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi 10
ARİF ERDEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Genel Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822806


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAYO 3,82 40.952.512 % 13,02  
HUBVC 25,94 16.448.222 % 12,13  
EPLAS 15,35 114.629 % 9,96  
MEMSA 0,37 1.365.407 % 8,82  
TSPOR 5,83 55.129.109 % 8,57  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9813 8,0214 % 0,13  
Frank 6,4259 6,4646 % 0,85  
Riyal 1,6552 1,6635 % 0,45  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.625 1.625 -12,16  
Altın Gr. 326 326 -0,56  
Cumhuriyet 2.161 2.193 -15,00  
Tam 2.151 2.205 -14,31  
Yarım 1.040 1.066 -6,92  
Çeyrek 521 533 -3,46  
Gümüş.Ons 17,09 17,13 -0,54  
Gümüş Gr. 3,42 3,42 -0,10  
B. Petrol 50,39 50,39 -1,34  
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