***TRATE* *ISTFK*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
24.01.2024 11:31
***TRATE******ISTFK*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [ISTFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR BBB+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 ve Görünümü Durağan olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242432
BIST
'
12:328.017
En Düşük
|Değişim
|: 0,85%
|| 67,35
|Açılış
|: 7.983
|
|Önceki Kapanış
|: 7.950
|
7.939
En Yüksek
8.019
12:3230,2830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1076
|Açılış
|: 30,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,6014
En Düşük
29,9313
12:3233,0524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,2431
|Açılış
|: 32,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,3708
En Düşük
32,5376
12:321.978,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 9,73
|Açılış
|: 1.978,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.969,15
|
1.995,65
En Düşük
1.952,72
BIST En Aktif Hisseler12:30
|DIRIT
|16,39
|4.057.049
|% 10,00
|
|ULAS
|23,10
|13.832.141
|% 10,00
|
|PKART
|49,72
|23.483.200
|% 10,00
|
|BYDNR
|31,70
|196.190.818
|% 9,99
|
|BAYRK
|29,06
|23.622.148
|% 9,99
|
|OYAYO
|27,08
|10.695.977
|% -4,98
|
|EUKYO
|16,85
|5.360.902
|% -4,86
|
|EKIZ
|34,56
|313.943
|% -4,79
|
|ERSU
|18,50
|2.637.786
|% -4,74
|
|SONME
|65,20
|5.350.150
|% -4,40
|
|THYAO
|251,00
|2.339.431.305
|% 0,88
|
|BINHO
|438,00
|1.940.439.922
|% 0,57
|
|ISCTR
|24,48
|1.901.841.745
|% 2,51
|
|YKBNK
|21,30
|1.861.887.571
|% 2,21
|
|EREGL
|41,72
|1.846.027.577
|% -1,46
|
|YKBNK
|21,30
|1.861.887.571
|% 2,21
|
|ISCTR
|24,48
|1.901.841.745
|% 2,51
|
|EKGYO
|9,31
|721.087.062
|% -0,96
|
|EREGL
|41,72
|1.846.027.577
|% -1,46
|
|REEDR
|24,78
|1.037.113.524
|% 5,63
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2781
|30,2842
|% 0,36
|
|Euro
|33,0371
|33,0468
|% 0,72
|
|Sterlin
|38,4224
|38,6151
|% 0,63
|
|Frank
|34,8281
|35,0379
|% 0,86
|
|Riyal
|8,0501
|8,0905
|% 0,31
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,73
|22,77
|% 0,66
|
|Platin
|910,99
|912,56
|% 0,66
|
|Paladyum
|964,04
|968,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,00
|80,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,38
|2.032,64
|% 0,66
|