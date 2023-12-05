***TRATE* *MRBKF*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
05.12.2023 12:17
***TRATE******MRBKF*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [MRBKF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mercedes-Benz Kamyon Finansman A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR AAA, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 ve Görünümü Durağan olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222270
BIST
'
16:378.040
En Düşük
|Değişim
|: -0,59%
|| -47,47
|Açılış
|: 8.095
|
|Önceki Kapanış
|: 8.087
|
8.029
En Yüksek
8.121
16:3728,9384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0241
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9495
En Düşük
28,8018
16:3731,3645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0178
|Açılış
|: 31,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3700
|
31,4009
En Düşük
31,2677
16:371.887,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,14
|Açılış
|: 1.888,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.884,54
|
1.898,57
En Düşük
1.880,26
BIST En Aktif Hisseler16:37
|EKOS
|36,30
|126.224.465
|% 10,00
|
|ICBCT
|19,91
|294.512.841
|% 10,00
|
|ORMA
|167,20
|3.963.857
|% 10,00
|
|UMPAS
|7,26
|1.582.731
|% 10,00
|
|SMART
|44,28
|86.780.761
|% 9,99
|
|LIDER
|163,80
|378.773.529
|% -10,00
|
|EUYO
|14,58
|17.958.177
|% -10,00
|
|EMNIS
|112,50
|2.363.078
|% -10,00
|
|EUKYO
|14,48
|9.857.840
|% -7,18
|
|SONME
|74,70
|1.963.101
|% -6,92
|
|THYAO
|258,50
|6.410.460.761
|% -1,34
|
|MIATK
|42,70
|2.676.302.179
|% 7,83
|
|EREGL
|40,24
|2.504.679.417
|% 0,55
|
|ISCTR
|22,52
|2.308.495.391
|% -0,71
|
|AKBNK
|36,10
|2.301.210.411
|% -0,33
|
|ZOREN
|5,02
|651.177.565
|% 0,20
|
|EKGYO
|7,38
|821.068.145
|% -1,47
|
|ISCTR
|22,52
|2.308.495.391
|% -0,71
|
|CANTE
|20,76
|2.055.984.813
|% 0,87
|
|ADESE
|2,00
|167.495.692
|% 0,50
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9334
|28,9384
|% 0,08
|
|Euro
|31,3464
|31,3645
|% 0,06
|
|Sterlin
|36,4386
|36,6213
|% 0,06
|
|Frank
|32,9801
|33,1788
|% -0,00
|
|Riyal
|7,6895
|7,7281
|% 0,05
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,47
|24,50
|% 0,66
|
|Platin
|906,89
|908,74
|% 0,66
|
|Paladyum
|966,50
|971,75
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,73
|77,73
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,33
|2.029,60
|% 0,66
|