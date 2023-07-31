***TRATE* *MRMAG*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
31.07.2023 09:35
***TRATE******MRMAG*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [MRMAG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Marka Mağazacılık A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A'dan TR A+'ya, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2'den TR A1'e yükseltilmiş ve görünüm Durağan olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176983
BIST
'
12:377.233
En Düşük
|Değişim
|: 2,35%
|| 166,03
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.240
12:3726,9612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0847
|Açılış
|: 26,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
27,0282
En Düşük
26,8410
12:3729,7574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1195
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,9501
En Düşük
29,5715
12:371.695,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,62
|Açılış
|: 1.695,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
|
1.700,98
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler12:37
|SAYAS
|49,50
|56.796.051
|% 10,00
|
|CWENE
|286,10
|663.739.588
|% 10,00
|
|SMRTG
|64,35
|554.532.779
|% 10,00
|
|YEOTK
|150,70
|375.907.351
|% 10,00
|
|AYCES
|217,80
|61.369.244
|% 10,00
|
|PCILT
|42,30
|246.199.441
|% -10,00
|
|ITTFH
|4,43
|179.112.320
|% -9,96
|
|OYAYO
|36,52
|9.269.981
|% -9,96
|
|EDIP
|23,68
|818.594
|% -9,96
|
|AVHOL
|116,10
|18.258.467
|% -9,93
|
|EREGL
|40,36
|5.158.859.529
|% 4,94
|
|ASTOR
|110,70
|4.696.974.777
|% 9,28
|
|THYAO
|235,40
|4.158.110.953
|% 0,17
|
|YKBNK
|14,19
|3.664.461.949
|% 1,72
|
|KCHOL
|135,90
|3.141.500.886
|% 1,27
|
|YKBNK
|14,19
|3.664.461.949
|% 1,72
|
|ZOREN
|4,29
|868.073.515
|% 5,67
|
|EKGYO
|8,61
|1.313.248.836
|% 1,29
|
|SKBNK
|3,15
|474.158.674
|% 0,96
|
|ISCTR
|15,21
|2.131.651.204
|% 1,06
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9557
|26,9612
|% 0,32
|
|Euro
|29,7491
|29,7574
|% 0,40
|
|Sterlin
|34,5519
|34,7252
|% 0,37
|
|Frank
|30,8777
|31,0637
|% 0,34
|
|Riyal
|7,1702
|7,2061
|% 0,38
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-3,16
|
|Altın Gr.
|1.694
|1.694
|0,93
|
|Cumhuriyet
|11.273
|11.444
|-52,00
|
|Tam
|11.032
|11.113
|-30,00
|
|Yarım
|5.520
|5.582
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.760
|2.791
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,29
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|21,00
|21,03
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,48
|84,48
|0,07
|