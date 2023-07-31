***TRATE* *MRMAG*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TRATE******MRMAG*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [MRMAG]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMarka Mağazacılık A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A'dan TR A+'ya, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2'den TR A1'e yükseltilmiş ve görünüm Durağan olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176983BIST