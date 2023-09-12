***TRATE* *OPTMA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
12.09.2023 15:27
***TRATE******OPTMA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [OPTMA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
17.04.2023 tarihinde Optima Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 ve görünümü durağan olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194149
BIST
'
16:398.265
En Düşük
|Değişim
|: 1,45%
|| 118,42
|Açılış
|: 8.175
|
|Önceki Kapanış
|: 8.146
|
8.081
En Yüksek
8.265
16:3926,9054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0391
|Açılış
|: 26,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8650
|
26,9499
En Düşük
26,8031
16:3928,8478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0533
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
29,2191
En Düşük
28,7759
16:391.652,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -7,48
|Açılış
|: 1.652,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.660,32
|
1.665,56
En Düşük
1.647,64
BIST En Aktif Hisseler16:39
|ORCAY
|11,88
|147.704.192
|% 10,00
|
|ALFAS
|150,70
|1.173.559.442
|% 10,00
|
|METUR
|10,34
|130.260.165
|% 10,00
|
|ASUZU
|257,40
|112.473.247
|% 10,00
|
|NUHCM
|255,20
|192.296.044
|% 10,00
|
|KZGYO
|43,92
|2.604.011.269
|% -10,00
|
|ULAS
|18,47
|7.019.228
|% -9,99
|
|TATEN
|65,35
|551.547.473
|% -9,99
|
|OFSYM
|82,65
|291.919.112
|% -9,97
|
|KSTUR
|630,40
|2.005.564
|% -9,94
|
|KOZAL
|32,60
|5.598.383.458
|% -0,61
|
|THYAO
|241,30
|5.264.397.964
|% 2,90
|
|ENKAI
|37,36
|5.026.490.141
|% 7,60
|
|ASTOR
|143,30
|4.638.218.116
|% 3,09
|
|SISE
|54,75
|4.360.178.481
|% 0,27
|
|ZOREN
|5,00
|1.826.757.202
|% -1,38
|
|SKBNK
|5,29
|1.426.825.658
|% -8,64
|
|EKGYO
|8,93
|2.142.374.141
|% -1,11
|
|YKBNK
|16,40
|3.302.746.207
|% 0,80
|
|ISCTR
|22,84
|4.028.445.705
|% 0,18
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8944
|26,9054
|% 0,15
|
|Euro
|28,8332
|28,8478
|% -0,18
|
|Sterlin
|33,4469
|33,6147
|% -0,15
|
|Frank
|30,0171
|30,1980
|% -0,05
|
|Riyal
|7,1497
|7,1855
|% 0,14
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|-11,56
|
|Altın Gr.
|1.651
|1.651
|-9,51
|
|Cumhuriyet
|11.261
|11.431
|-45,00
|
|Tam
|11.016
|11.095
|-58,00
|
|Yarım
|5.525
|5.571
|-29,00
|
|Çeyrek
|2.754
|2.785
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,02
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|19,79
|19,82
|-0,13
|
|B. Petrol
|91,66
|91,66
|1,01
|
Seans Raporu
16:39
daha fazla
-
16:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 98, 79 artarak (% 1.39 ) 7, 228
-
16:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KOPOL, QNBFB, ASUZU, LINK, METUR, ISBTR, KENT, ORCAY, ALFAS, ALCAR
-
16:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ULAS, TATEN, KZGYO, OFSYM
-
16:54
CWENE, EUKYO, EMKEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:54
DOGUB, IHLGM, KARYE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında