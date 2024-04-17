***TRATE* *OPTMA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
17.04.2024 15:54
***TRATE******OPTMA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [OPTMA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Optima Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 ve Görünümü Durağan olarak
teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273663
BIST
'
18:059.530
En Düşük
|Değişim
|: -0,18%
|| -17,62
|Açılış
|: 9.617
|
|Önceki Kapanış
|: 9.548
|
9.504
En Yüksek
9.717
18:0532,5052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0537
|Açılış
|: 32,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5700
|
32,5883
En Düşük
32,3942
18:0534,6298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0850
|Açılış
|: 34,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5800
|
35,0943
En Düşük
34,4848
18:052.499,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 13,29
|Açılış
|: 2.499,72
|
|Önceki Kapanış
|: 2.486,43
|
2.504,58
En Düşük
2.481,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|52,25
|6.766.016
|% 10,00
|
|BURCE
|237,90
|132.365.693
|% 9,99
|
|ATATP
|142,00
|232.939.783
|% 9,99
|
|ORMA
|225,70
|6.004.317
|% 9,99
|
|KTLEV
|155,20
|299.602.667
|% 9,99
|
|DITAS
|20,88
|54.752.922
|% -10,00
|
|CELHA
|41,62
|84.955.656
|% -9,99
|
|GRNYO
|10,45
|311.776.138
|% -9,99
|
|AKYHO
|7,76
|377.536.306
|% -9,98
|
|ENSRI
|29,30
|261.513.681
|% -9,01
|
|THYAO
|295,25
|9.884.013.571
|% -0,59
|
|YKBNK
|30,58
|5.688.448.493
|% 1,93
|
|ISCTR
|12,26
|4.882.565.022
|% 0,82
|
|AKBNK
|56,05
|4.769.769.479
|% 0,36
|
|TUPRS
|186,50
|4.427.275.803
|% 0,27
|
|ISCTR
|12,26
|4.882.565.022
|% 0,82
|
|ZOREN
|5,87
|2.204.572.335
|% 2,62
|
|ENTRA
|14,05
|3.892.586.679
|% -5,39
|
|EKGYO
|10,20
|2.165.822.938
|% -4,67
|
|YKBNK
|30,58
|5.688.448.493
|% 1,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4926
|32,5023
|% 0,16
|
|Euro
|34,5977
|34,6242
|% 0,23
|
|Sterlin
|40,4743
|40,6771
|% 0,28
|
|Frank
|35,6039
|35,7824
|% 0,08
|
|Riyal
|8,6613
|8,7047
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,67
|28,71
|% 0,66
|
|Platin
|954,87
|956,49
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.039,49
|1.041,44
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,27
|89,27
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.392,59
|2.392,94
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59METUR
Yüzde 5.19 oranında artışla 11.35 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 656, 024 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 07 artarak (% 0.05 ) 10, 313
-
17:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, DITAS, CELHA
-
17:58XU100
Endeks 9, 564 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 90, 589.00 milyon TL de
-
17:58TSPOR
Yüzde 4.35 oranında artışla 1.68 lira fiyatla işlem gören hissede 157, 418, 589 adet işlem