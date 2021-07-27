***TRATE* *PALEN*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
27.07.2021 11:10
***TRATE******PALEN*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [PALEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/07/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 ve görünümü Durağan olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951981
BIST
11:401.344
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -4,74
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.349
En Düşük
1.342
11:408,5752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0229
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5771
En Düşük
8,5413
11:4010,1074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0015
|Açılış
|: 10,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1319
En Düşük
10,0795
11:40495,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,82
|Açılış
|: 495,11
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
496,36
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler11:38
|IDGYO
|2,32
|13.576.358
|% 9,95
|
|EDIP
|5,56
|56.413.909
|% 9,88
|
|DIRIT
|3,72
|147.554
|% 9,73
|
|AVHOL
|5,75
|9.322.499
|% 9,52
|
|YAYLA
|5,28
|141.439.490
|% 8,42
|
|ORMA
|26,00
|11.960
|% -5,80
|
|SANFM
|19,91
|2.755.758
|% -4,09
|
|AYCES
|56,45
|797.095
|% -4,00
|
|EUKYO
|7,25
|807.601
|% -3,85
|
|MZHLD
|38,86
|181.759
|% -3,53
|
|THYAO
|12,29
|222.265.328
|% -0,16
|
|GARAN
|8,13
|202.499.324
|% -0,25
|
|PETKM
|5,35
|162.824.582
|% -1,29
|
|KRDMD
|7,33
|146.507.521
|% -1,08
|
|YAYLA
|5,28
|141.439.490
|% 8,42
|
|YKBNK
|2,24
|113.567.754
|% -0,88
|
|PEKGY
|1,01
|43.406.752
|% 1,00
|
|PETKM
|5,35
|162.824.582
|% -1,29
|
|TSPOR
|3,23
|91.171.729
|% 5,56
|
|YAYLA
|5,28
|141.439.490
|% 8,42
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5745
|8,5774
|% 0,29
|
|Euro
|10,1022
|10,1067
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,7803
|11,8394
|% -0,03
|
|Frank
|9,3040
|9,3600
|% 0,03
|
|Riyal
|2,2790
|2,2904
|% 0,24
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|-1,05
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,33
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-8,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|-14,94
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-7,23
|
|Çeyrek
|793
|811
|-3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,13
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,02
|
|B. Petrol
|73,77
|73,77
|0,07
|