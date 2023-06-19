***TRATE* *PBT* *PBTR*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
19.06.2023 15:03
***TRATE******PBT******PBTR*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [PBT, PBTR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19/06/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği, Tarfin Tarım A.Ş.'nin kaynak kuruluş olduğu Varlığa Dayalı Menkul Kıymet'in kısa vadeli ulusal kredi derecelendirme notu TR A2 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159811
BIST
17:125.357
En Düşük
|Değişim
|: -2,16%
|| -118,40
|Açılış
|: 5.485
|
|Önceki Kapanış
|: 5.475
|
5.336
En Yüksek
5.485
17:1223,6055
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0088
|Açılış
|: 23,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5200
|
23,6777
En Düşük
23,4115
17:1225,7757
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0631
|Açılış
|: 25,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,7300
|
25,9286
En Düşük
25,6764
17:121.480,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -5,47
|Açılış
|: 1.481,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,42
|
1.490,96
En Düşük
1.473,65
BIST En Aktif Hisseler17:11
|DOBUR
|41,58
|17.824.191
|% 10,00
|
|INGRM
|643,70
|11.512.760
|% 10,00
|
|FORTE
|17,73
|25.347.269
|% 9,99
|
|AVHOL
|73,20
|52.095.222
|% 9,99
|
|MACKO
|77,05
|31.981.072
|% 9,99
|
|IHAAS
|125,10
|54.867.487
|% -10,00
|
|VKFYO
|17,03
|3.643.160
|% -9,99
|
|ISBTR
|48.601,00
|1.135.419
|% -9,82
|
|KRVGD
|17,02
|41.812.948
|% -6,99
|
|KRGYO
|18,18
|38.721.106
|% -6,96
|
|THYAO
|176,50
|5.699.210.962
|% -2,32
|
|AKBNK
|19,01
|3.570.058.741
|% 0,64
|
|ASTOR
|56,00
|3.065.245.612
|% 3,70
|
|YKBNK
|12,56
|2.910.600.113
|% -1,88
|
|ISCTR
|13,30
|2.159.853.935
|% -0,89
|
|YKBNK
|12,56
|2.910.600.113
|% -1,88
|
|AKBNK
|19,01
|3.570.058.741
|% 0,64
|
|ISCTR
|13,30
|2.159.853.935
|% -0,89
|
|ODAS
|6,77
|882.286.988
|% 3,83
|
|ZOREN
|2,92
|375.611.489
|% -0,68
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6013
|23,6069
|% -0,03
|
|Euro
|25,7682
|25,7796
|% -0,23
|
|Sterlin
|30,1143
|30,2654
|% -0,22
|
|Frank
|26,2218
|26,3797
|% -0,36
|
|Riyal
|6,2795
|6,3110
|% 0,02
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|-6,61
|
|Altın Gr.
|1.481
|1.481
|-5,20
|
|Cumhuriyet
|9.713
|9.860
|-129,00
|
|Tam
|9.671
|9.930
|-109,64
|
|Yarım
|4.735
|4.827
|-57,00
|
|Çeyrek
|2.367
|2.413
|-29,00
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|18,18
|18,20
|-0,18
|
|B. Petrol
|76,72
|76,72
|0,11
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:26RYSAS
Yüzde -5.85 oranında düşüşle 41.82 lira fiyatla işlem gören hissede 664, 384 adet işlem
-
17:25KRVGD
Yüzde -6.99 oranında düşüşle 17.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 414, 518 adet işlem
-
17:24KRGYO
Yüzde -7.06 oranında düşüşle 18.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 997, 923 adet işlem
-
17:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -100, 94 kaybederek (% -2.04 ) 4, 839
-
17:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, AVHOL, MACKO, PASEU, INGRM, YAPRK, KONKA, FORTE, BURCE, EMNIS