***TRATE* *PBT* *PBTR*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TRATE******PBT******PBTR*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [PBT, PBTR]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16/11/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği, Tarfin Tarım A.Ş.'nin kaynak kuruluş olduğu Varlığa Dayalı Menkul Kıymet'in kısa vadeli ulusal kredi derecelendirme notu TR A2 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218433BIST