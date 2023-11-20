***TRATE* *PBT* *PBTR*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
20.11.2023 13:04
***TRATE******PBT******PBTR*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [PBT, PBTR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20/11/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği, Maygold Otomotiv A.Ş.'nin kaynak kuruluş olduğu Varlığa Dayalı Menkul Kıymet'in kredi derecelendirme notu TR A3 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218893
BIST
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13:337.963
En Düşük
|Değişim
|: 1,39%
|| 109,40
|Açılış
|: 7.918
|
|Önceki Kapanış
|: 7.853
|
7.918
En Yüksek
7.975
13:3328,7878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1104
|Açılış
|: 28,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7850
|
28,7878
En Düşük
28,6078
13:3331,4487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1180
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,4913
En Düşük
31,2258
13:331.828,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,87
|Açılış
|: 1.828,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.826,46
|
1.832,88
En Düşük
1.818,32
BIST En Aktif Hisseler13:33
|OYAYO
|27,94
|11.778.074
|% 10,00
|
|LIDFA
|8,47
|25.506.499
|% 10,00
|
|RUBNS
|33,22
|193.116.635
|% 10,00
|
|SNPAM
|175,10
|10.467.478
|% 9,99
|
|RODRG
|71,55
|23.572.739
|% 9,99
|
|BASCM
|11,74
|3.485.011
|% -9,97
|
|ORMA
|222,30
|7.447.939
|% -9,96
|
|KSTUR
|2.098,00
|2.623.586
|% -9,88
|
|CASA
|102,00
|18.071.528
|% -9,81
|
|ISBTR
|629.997,50
|1.894.995
|% -9,71
|
|THYAO
|257,25
|5.163.276.330
|% 1,18
|
|EREGL
|39,32
|1.953.191.638
|% 2,72
|
|TUPRS
|154,60
|1.857.303.195
|% 0,72
|
|MIATK
|52,30
|1.564.130.428
|% -6,74
|
|ASELS
|44,02
|1.561.505.064
|% 4,26
|
|ZOREN
|5,12
|817.539.010
|% 1,39
|
|EKGYO
|7,64
|912.938.831
|% 1,46
|
|ISCTR
|20,90
|1.464.920.289
|% 1,75
|
|IHLAS
|1,36
|95.803.383
|% -4,90
|
|IHLGM
|1,86
|113.325.749
|% -6,06
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7283
|28,7878
|% 0,38
|
|Euro
|31,4338
|31,4487
|% 0,38
|
|Sterlin
|35,7933
|35,9729
|% 0,47
|
|Frank
|32,4226
|32,6179
|% 0,55
|
|Riyal
|7,6451
|7,6834
|% 0,28
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,49
|23,53
|% 0,66
|
|Platin
|901,26
|902,85
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.055,57
|1.059,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,40
|81,40
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.975,71
|1.975,93
|% 0,66
|