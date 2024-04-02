***TRATE* *PBT* *PBTR*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TRATE******PBT******PBTR*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [PBT, PBTR]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02/04/2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği, Maygold Otomotiv A.Ş.'nin kaynak kuruluş olduğu Varlığa Dayalı Menkul Kıymet'in kredi derecelendirme notu TR A3 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265673BIST