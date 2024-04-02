***TRATE* *PBT* *PBTR*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
02.04.2024 15:31
***TRATE******PBT******PBTR*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [PBT, PBTR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/04/2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği, Maygold Otomotiv A.Ş.'nin kaynak kuruluş olduğu Varlığa Dayalı Menkul Kıymet'in kredi derecelendirme notu TR A3 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265673
BIST
'
17:039.099
En Düşük
|Değişim
|: -0,64%
|| -58,86
|Açılış
|: 9.186
|
|Önceki Kapanış
|: 9.158
|
9.080
En Yüksek
9.266
17:0332,1284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0501
|Açılış
|: 32,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3000
|
32,3648
En Düşük
31,9689
17:0334,6637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0121
|Açılış
|: 34,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,7000
|
34,7737
En Düşük
34,3686
17:032.335,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,82
|Açılış
|: 2.335,87
|
|Önceki Kapanış
|: 2.335,05
|
2.347,09
En Düşük
2.320,58
BIST En Aktif Hisseler17:03
|FMIZP
|371,25
|106.550.527
|% 10,00
|
|TDGYO
|12,10
|65.444.786
|% 10,00
|
|KARTN
|154,00
|41.722.320
|% 10,00
|
|YAYLA
|20,02
|14.410.165
|% 10,00
|
|BRMEN
|6,93
|1.486.445
|% 10,00
|
|HEDEF
|26,10
|120.374.799
|% -10,00
|
|POLHO
|15,03
|369.492.101
|% -10,00
|
|SELVA
|15,35
|403.300.517
|% -9,97
|
|PEKGY
|11,21
|653.455.290
|% -9,96
|
|VRGYO
|36,52
|212.257.034
|% -9,96
|
|THYAO
|300,00
|8.534.750.907
|% -1,23
|
|ISCTR
|11,52
|6.161.957.466
|% 0,09
|
|YKBNK
|29,28
|5.448.647.221
|% 3,03
|
|AKBNK
|48,98
|4.720.081.068
|% 2,47
|
|SAHOL
|85,50
|3.843.123.819
|% 1,18
|
|ISCTR
|11,52
|6.161.957.466
|% 0,09
|
|ZOREN
|5,97
|1.994.744.558
|% -2,61
|
|YKBNK
|29,28
|5.448.647.221
|% 3,03
|
|EKGYO
|9,07
|1.178.571.943
|% -1,95
|
|AKBNK
|48,98
|4.720.081.068
|% 2,47
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0825
|32,1284
|% -0,16
|
|Euro
|34,5876
|34,6637
|% -0,03
|
|Sterlin
|40,5051
|40,7082
|% 0,32
|
|Frank
|35,5818
|35,7601
|% 0,02
|
|Riyal
|8,5968
|8,6399
|% 0,23
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,56
|25,59
|% 0,66
|
|Platin
|925,61
|926,64
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.004,43
|1.007,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|88,32
|88,32
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.270,75
|2.271,12
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
-
17:18ASELS
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 52.70 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 706, 447 adet işlem
-
17:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -58, 72 kaybederek (% -0.59 ) 9, 866
-
17:17XU100
Endeks 9, 090 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 74 altında . İşlem hacmi 85, 856.00 milyon TL de
-
17:17BANVT
Yüzde -4.31 oranında düşüşle 153.20 lira fiyatla işlem gören hissede 303, 192 adet işlem
-
17:16SMRTG
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 57.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 863, 997 adet işlem