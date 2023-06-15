***TRATE* *QNBFF*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
15.06.2023 15:00
***TRATE******QNBFF*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [QNBFF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR AA, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 ve görünümü Durağan olarak teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158945
BIST
17:595.487
En Düşük
|Değişim
|: 2,36%
|| 126,72
|Açılış
|: 5.398
|
|Önceki Kapanış
|: 5.361
|
5.378
En Yüksek
5.489
17:5923,6764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1059
|Açılış
|: 23,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5300
|
23,6836
En Düşük
23,4435
17:5925,8841
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,3839
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
25,8892
En Düşük
25,3574
17:591.486,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 16,50
|Açılış
|: 1.486,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.470,42
|
1.491,77
En Düşük
1.462,50
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AVHOL
|60,50
|79.152.915
|% 10,00
|
|EUHOL
|1,98
|49.618.110
|% 10,00
|
|RHEAG
|5,94
|14.832.390
|% 10,00
|
|OSTIM
|3,85
|72.283.826
|% 10,00
|
|KLKIM
|53,90
|57.840.060
|% 10,00
|
|IHAAS
|152,40
|45.167.363
|% -9,98
|
|BURCE
|158,10
|34.689.926
|% -9,97
|
|BURVA
|70,85
|134.906.160
|% -9,97
|
|ATLAS
|3,27
|8.184.162
|% -7,37
|
|AVOD
|3,26
|196.204.561
|% -7,12
|
|THYAO
|183,30
|7.078.097.062
|% 0,22
|
|SASA
|56,35
|5.037.362.866
|% 2,55
|
|AKBNK
|19,21
|4.500.373.921
|% 4,57
|
|YKBNK
|12,96
|3.990.599.705
|% 7,20
|
|ISCTR
|13,77
|3.274.130.176
|% 4,00
|
|YKBNK
|12,96
|3.990.599.705
|% 7,20
|
|ISCTR
|13,77
|3.274.130.176
|% 4,00
|
|AKBNK
|19,21
|4.500.373.921
|% 4,57
|
|ZOREN
|3,02
|638.578.615
|% 5,23
|
|EKGYO
|7,17
|871.437.608
|% 0,99
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6711
|23,6764
|% 0,45
|
|Euro
|25,8567
|25,8841
|% 1,51
|
|Sterlin
|30,0729
|30,2237
|% 1,13
|
|Frank
|26,3666
|26,5255
|% 1,27
|
|Riyal
|6,2915
|6,3231
|% 0,46
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|10,23
|
|Altın Gr.
|1.487
|1.487
|16,50
|
|Cumhuriyet
|9.776
|9.924
|-78,00
|
|Tam
|9.722
|9.987
|-68,26
|
|Yarım
|4.761
|4.871
|16,00
|
|Çeyrek
|2.381
|2.436
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,66
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|18,00
|18,03
|-0,10
|
|B. Petrol
|74,88
|74,88
|1,68
|